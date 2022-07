Caldo choc, il corriere Ups collassa e si accascia davanti alla porta di casa VIDEO

Una telecamera di sicurezza installata all’ingresso di un’abitazione di Scottsdale, in Arizona, ha ripreso una scena insolita: un corriere UPS che arriva alla porta e si accascia a terra. Il motivo di questo comportamento è apparso subito evidente: il termometro ha raggiunto i 38 gradi Celsius (100 gradi Fahrenheit) a Scottsdale, dove quel giorno si era registrato il record di temperatura.

Nel video si vede un fattorino che barcolla verso un patio e poi si accascia. Rimane a terra per interminabili secondi, ma poi sembra recuperare le forze e si rialza, allontanandosi dal patio con le proprie gambe.

Brian Enriquez, il proprietario di casa, non era in casa quando si è verificato il malore. Dopo aver appreso l’avvelenamento, il signor Enriquez ha contattato UPS per assicurarsi che il dipendente ricevesse cure mediche. L’azienda di logistica ha riferito che l’uomo si è ripreso ed è stato assistito.