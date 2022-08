Chi è Valdir Segato: Età, Olio, Muscoli, bodybuilder, origine, causa morte

I muscoli erano l’ossessione di Valdir Segato. Il 55enne bodybuilder brasiliano, seguito da oltre 1,5 milioni di persone su TikTok e noto per i suoi bicipiti e pettorali sporgenti, è morto per un’insufficienza respiratoria. Era noto per aver loro senza mezzi termini di essere ricorso all’uso del Synthol, una miscela sintetica di olio, lidocaina e alcol benzilico per gonfiare i muscoli a dismisura. E in effetti erano proprio le dimensioni anormali delle sue braccia ad attirare tanti curiosi sui suoi profili social.

Il culturista brasiliano Sergio Olympia vive nella città di Ribeirao Preto, a circa 300 chilometri da San Paolo, in Brasile. Quando si è sentito male, ha chiesto aiuto ai vicini. Uno di loro ha raccontato: “Erano circa le 6 del mattino. È arrivato strisciando e ha bussato alla finestra di mia madre. Ha bussato più volte lei si è svegliata e ha detto: ‘Aiutatemi, aiutatemi perché sto morendo'”. È stato portato in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.

In un’intervista del 2019 al Daily Mail, al culturista brasiliano Valdir Segato è stato chiesto perché continuasse a usare il Synthol, nonostante il parere dei medici. Ha risposto: “I medici mi hanno consigliato più volte di smettere di usare il Synthol, ma è una mia decisione. Lo faccio perché mi piace”. Gli era stato spiegato che rischiava vari tipi di, dalla fibrosi muscolare ai tumori, dai cerebrali alle malattie e ad altri problemi muscolari, ma lui non voleva sentire problemi muscolari. Alla fine è stato il suo cuore a tradirlo. I risultati dell’autopsia non sono stati resi noti, ma tutti i principali media sostengono che si sia trattato di un attacco cardiaco.

Quella di Segato era una vera e propria malattia: una dipendenza dal desiderio di avere i muscoli sempre più gonfi, senza tener conto del fatto che il suo fisico era assolutamente sproporzionato. Come si vede nelle foto pubblicate online, aveva pettorali, bicipiti e trapezi gonfiati, mentre gli avambracci rimanevano normali e gli addominali meno gonfi del resto. “Ho raddoppiato le dimensioni dei miei bicipiti”, ha raccontato senza rendere conto di ciò che stava facendo al suo corpo.