Il 15 agosto 2022 la Serie A italiana inizia con la partita tra Verona e Napoli; è la 29ª volta che queste due squadre si incontrano in terra veneta. Entrambe le squadre hanno segnato 33 gol (34 con un pareggio). La partita si giocherà allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona alle 18.30 ora locale. A seguire, il programma di domenica sarà completato dall’ultimo posticipo, Juventus contro Sassuolo, e poi inizieranno le partite di lunedì, con il Verona di Cioffi che affronterà il Napoli di Spalletti alle 18.30 locali allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Il Napoli ha perso diversi giocatori chiave nella scorsa stagione, tra Mertens, Insigne e Koulibaly. Luciano Spalletti avrà il compito di mantenere la squadra ad alto livello. Il Verona ha battuto due volte il Napoli in casa dal ritorno in Serie A nella stagione 2013/14: un 3-1 firmato da Dimarco, Barak e Zaccagni dopo il gol dell’illusorio vantaggio azzurro segnato da Lozano nella stagione 2030/31. La partita Verona-Napoli sarà visibile su DAZN, la piattaforma del Gruppo Perform: per vedere la partita è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su PC, tablet, smart TV e altri dispositivi mobili; registrarsi e abbonarsi. Il costo sarà di 29,99 euro per DAZN Standard e 39,99 euro per DAZN Plus. È possibile abbinare fino a sei dispositivi diversi; tuttavia, con la versione Standard è possibile collegare solo due dispositivi alla volta dalla stessa rete Internet. Per quanto riguarda la versione Plus (disponibile dal 2 agosto).