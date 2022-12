Eurojackpot Martedì 20 Dicembre 2022. Estrazione Numeri Vincenti E Quote: Realizzato Il 5+2 Da Oltre 21 Milioni

Chi possiede l’unico biglietto vincente si appresta a vivere un periodo di festa meraviglioso, potendo intascare più di 21 milioni di euro grazie alla lotteria Eurojackpot del 20 dicembre 2022. L’estrazione viene effettuata due volte a settimana, il martedì e il venerdì, alle 20.00 su Contro Copertina. Il montepremi per l’estrazione successiva ripartirà da 10 milioni di euro.

Per scoprire i sei numeri dell’estrazione di Eurojackpot di martedì 20 dicembre 2022, basta accedere a questa pagina dopo le ore 20.00 per trovare la scelta vincente del concorso n. 89 del 20-12-2022. Questo concorso coinvolge 18 paesi europei. Su questa pagina si troveranno anche i 5 numeri vincenti dell’Eurojackpot e le relative quote e vincite di martedì 20 dicembre 2022.

Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti di oggi martedì 20 diccembre 2022

Combinazione vincente Eurojackpot concorso n.89

6 – 11 – 26 – 43 – 49

Euronumeri: 5 e 8

Attenzione: è sempre importante controllare la eventuale vincita e i numeri sul sito ufficiale dell’ Eurojackpot

Quote e vincite.

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 1 € 21.208.281,00 punti 5+1 6 0 € 446.255,60 punti 5+0 5 0 € 113.226,70 punti 4+2 31 2 € 3.012,30 punti 4+1 468 8 € 249,40 punti 3+2 1.309 31 € 98,40 punti 4+0 943 16 € 98,40 punti 2+2 16.758 442 € 18,30 punti 3+1 17.633 457 € 18,30 punti 3+0 36.854 872 € 17,10 punti 1+2 92.275 2.519 € 9,20 punti 2+1 248.476 6.481 € 9,20

Video ultima estrazione Eurojackpot

Come si gioca l’Eurojackpot

Compila la tua schedina inserendo una o più combinazioni. Puoi scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. Ogni combinazione Eurojackpot ha il costo di 2 €. Giocando a Eurojackpot hai 12 categorie di vincita.

Probabilità di vincita di Eurojackpot

Costo combinazione: 2 Euro

Matrice: 5 su 50 + 2 su 10