Il selfie senza filtri di Vanessa Incontrada ci ricorda la bellezza dell’autenticità: “Io sono così”

Per i fan del programma, così come per quelli della conduttrice, vedere Vanessa Incontrada sul palco di Zelig è stato un piacevole salto indietro nel tempo. La 43enne è un volto molto amato della televisione italiana, dove si è distinta per fascino e simpatia. Certo, nel suo destreggiarsi con successo tra tv, teatro, cinema, moda e social media, non sono mancate le critiche. Ma a differenza di qualche anno fa – quando le parole degli haters sul suo aspetto fisico la ferivano – oggi si trova in un momento diverso della sua vita: Non ha più paure o insicurezze. Vuole mostrarsi esattamente come è, senza necessariamente assecondare le aspettative degli altri.

Le foto di Vanessa Incontrada continua ad attirare commenti negativi sull’aspetto fisico e sul suo modo di vestire. Sebbene abbia vissuto un periodo difficile durante la gravidanza a causa di un drastico aumento di peso, l’ex modella è stata sommersa da insulti solo perché non ha più il suo “corpo perfetto” e indossa una taglia diversa. Ha questi subito insulti per 13 anni, da quando ha dato alla luce suo figlio Isal. Oggi, però, la Incontrada è una donna orgogliosa che ha un rapporto ottimale con l’immagine, proprio perché si è liberata dalla schiavitù della perfezione abbracciando la bellezza della normalità. “Nessuno può giudicarmi”, ha scritto sulla copertina di Vanity Fair dove ha posato senza veli, senza filtri e senza ritocchi, proprio per celebrare una nuova bellezza lontana da ossessioni e stereotipi. La presentatrice è un’icona della body positivity proprio per questo ed è uno degli aspetti che chi la ama apprezza di più di lei, riconoscendone tutta la genuinità.

Vanessa Incontrada è sempre stata fedele a se stessa, sia che posasse per Dolce&Gabbana sia che rimanesse in casa in versione casual e acqua e sapone. Non ha problemi a mostrarsi in entrambe le versioni, perché sono ugualmente autentiche. Le sue foto senza filtri e senza ritocchi (con tanto di baffi!) sono un must, perché sono il suo modo di posare in modo naturale e sincero, di mostrarsi esattamente per quello che è, senza ingannare, sia se stessa che gli altri. “Sì, questo è ciò che sono”, ha scritto con orgoglio nel suo ultimo post su Instagram, in cui è senza trucco e completamente al naturale. Il suo viso è radioso perché è quello di una donna serena e realizzato che si ama e si esattamente accetta per come è, un esempio luminoso per tutte le donne che desiderano fare lo stesso.