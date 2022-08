Juventus Roma come vedere streaming gratis diretta live TV

Siamo ancora alla terza giornata della Serie A TIM 2022/23 e già il campionato si presenta con il primo big match. Tutto è stato preparato per la sfida tra Juventus e Roma che si terrà sabato 27 agosto 2022 alle 18.30 all’Allianz Stadium di Torino.

Solo due punti separano la Roma, terza in classifica, dalla Juventus, prima in classifica. I bianconeri sono in difficoltà, ma sono ancora alla ricerca di una vittoria dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria che ha messo in luce i problemi dovuti alla crisi di infortuni e al rimaneggiamento della formazione. Dall’altra parte, la Roma sta mostrando un buon gioco, ma anche lei ha problemi con gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum.

Juventus e Roma si affronteranno il 27 agosto 2022 alle 18.30 all’Allianz Stadium di Torino. Gli abbonati a DAZN possono vederla in diretta e in esclusiva sulla propria smart TV scaricando l’app della piattaforma o, nel caso di TV normali, utilizzando dispositivi come console di gioco come Xbox e PlayStation, o Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.Contro la Roma, la Juventus dovrà sfoderare una prestazione convincente che non faccia rimpiangere ai giallorossi le assenze dell’infortunato Paul Pogba e soprattutto di Angel Di Maria, fuoriclasse della Juve e tra i migliori in campo contro il Sassuolo lo scorso 15 agosto. Al momento, il problema principale della Vecchia Signora sarebbe un centrocampo, visto che il reparto non è riuscito a portare abbastanza palloni agli attaccanti come Dusan Vlahovic, che contro il Genoa ha toccato solo 9 palloni in tutta la partita.