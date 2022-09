Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 20 settembre 2022: tutti i numeri fortunati

I risultati di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto della serata del 17 settembre 2022. La sestina mancante del SuperEnalotto è sparita da oltre un anno e il jackpot è ai massimi storici: nell’estrazione 112/22 vale 273 milioni di euro. Dopo la combinazione del SuperEnalotto, i numeri vincenti delle ruote del Lotto, i risultati del 10eLotto di questa sera e infine i simboli del Simbolotto di questa sera.

Ogni martedì, giovedì e sabato alle 20.00 si tiene in Italia l’estrazione del lotto. I numeri vengono scelti da 1 a 90 per il gioco del Lotto, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per vincere si può indovinare l’ambo (un numero che compare in due combinazioni vincenti), il terno (tre numeri in fila), la quaterna (quattro numeri in qualsiasi ordine) o la cinquina (cinque numeri in linea verticale).

La serie fortunata del 10eLotto

L’estrazione del Lotto è anche collegata al 10eLotto, un gioco online in cui si scelgono 20 numeri da 1 a 80 su tre ruote. Se i vostri numeri corrispondono a quelli estratti dalle prime due ruote del Lotto, esclusa la Nazionale, vincete. In caso contrario, viene utilizzato il terzo numero di ogni ruota, a partire dal primo. In caso di numeri doppi, viene preso il terzo. Il 10eLotto consente anche di giocare i numeri Oro e Doppio Oro, un’opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare le probabilità di vincita: si viene premiati se si indovina uno di questi due numeri speciali. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

In Italia, il gioco che offre il jackpot più grande è il Superenalotto. Ogni estrazione attende di vedere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti i 6 numeri estratti e vincendo il Jackpot. Nel Superenalotto si vince anche se si pronosticano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un’altra possibilità di vincita, se l’avete giocata, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente dalla serie di 6 numeri.