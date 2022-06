Oroscopo Branko domani 27 giugno 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia

Oggi, Bilancia, certe circostanze inaspettate ti invoglieranno a mettere da parte certe abitudini quotidiane che ti fanno molto bene. Attività ricreative, sport e cose del genere. Forse stai già pensando al domani e a come coprire più lavoro per ottenere più entrate. Avere meno tempo per te stesso non è ciò che fa per te in questo momento. In questo momento della tua vita devi rivalutare le cose semplici. Li hai a portata di mano e puoi gustarli ogni giorno. In campo sentimentale, ricorda che la grandezza dell’amore sta nel donarti incondizionatamente all’altro. Che quando sei sicuro che ti corrisponda, ma non prima, Bilancia, che con il tuo slancio a volte rovini fino in fondo. E se sei una Bilancia sentimentalmente libera, sei in un ottimo momento per iniziare una relazione.