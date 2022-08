Oroscopo Branko domani 31 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 31 agosto Leone

Questo è un giorno di soddisfazioni, sogni che diventano realtà o grandi passi fatti in quella direzione. Oggi le cose vanno come preferisci, o semplicemente, l’unica cosa che sta succedendo è che ti senti molto meglio senza sapere perché. I successi ti aspettano nel tuo lavoro e nelle tue finanze a breve e lungo termine, a partire da oggi.

Oroscopo Branko 31 agosto Vergine

Dietro la persona perfezionista e laboriosa che mostri all’estero, c’è un’anima ipersensibile con sentimenti delicati. Devi imparare a convivere con quel contrasto e mostrare il meglio di te al mondo esterno perché così guadagneresti molto e la tua vita sarebbe molto più piacevole. Stai pensando di cambiare.

Oroscopo Branko 31 agosto Bilancia

Difficoltà inaspettate ti aspettano nella tua vita intima o familiare, cosa che di solito è particolarmente dolorosa per te perché è l’area in cui hai più bisogno di pace, concordia e armonia. Ecco perché cerca di essere prudente e non entrare in disaccordi o discussioni, perché oggi le cose potrebbero essere ingigantite e finire male.

Oroscopo Branko 31 agosto Scorpione

Stai attento con i tuoi colleghi, soprattutto con quelli che consideri più amici e di cui ti fidi di più, perché c’è qualcuno che vuole farti uno scherzo, che ti dà una pacca sulla spalla e ride grazie, ma avrai un sorpresa molto grande con quella persona.