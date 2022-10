Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 3 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Vieni da una settimana di lavoro molto dura e ti senti sopraffatto perché non sei riuscito a portare a termine i progetti. Calmati, dai riposo alla mente e poi riprendi. In amore, non permettere che la tua vita sociale sia limitata perché sei in una relazione, al contrario, incorporala nelle tue amicizie.

Toro

È una giornata di cui dovresti approfittare per riposare, stare con la tua famiglia, dedicarla a te stesso, ricevere amore e capire che la tua salute viene prima di tutto. In amore, se quella persona che è al tuo fianco ti pone delle condizioni, non accettarlo. Liberati dai legami.

Gemelli

Ti svegli con molta energia, devi drenarla e il modo migliore per farlo è stare a contatto con la natura e fare esercizio fisico vigoroso. Cogli l’attimo, ti sentirai rinnovato. In amore tutto andrà benissimo se si raggiunge un accordo affinché le differenze non pesino sulla convivenza.

Cancro

Siete molto stanchi, con una tremenda mancanza di energia, quindi approfittate e dormite in modo da poter recuperare perché la settimana che inizierà sarà più faticosa. Innamorato, senti che la tua relazione sta andando sempre più incrinando a causa della routine. Trova un modo per recuperare ciò che ti unisce e reinventarti come coppia.

Leone

La tua salute è un po’ compromessa, quindi è un giorno di riposo per corpo e mente. Se vuoi stare nel tuo letto tutto il giorno, fallo, te lo meriti. In amore, abbandona la gelosia che genera differenze e può finire in una rottura.

Vergine

Sei in ottima salute, ma stai pensando a un’attività diversa che ti permetta di rilassarti. È tempo di prendersi più cura del proprio corpo per sentirsi bene quando ci si guarda allo specchio. Innamorato, non lasciare che gli altri interferiscano nella tua relazione, non è salutare. Separa la famiglia dalle situazioni di conflitto con il tuo partner.

Bilancia

Se devi fare un po’ di lavoro per essere più leggero durante la settimana, fallo, ma è necessario trovare un po’ di tempo per rilassarti e poi continuare. Innamorata, la famiglia ti cerca per darti ottime notizie che ti faranno sussultare di emozione. Divertirsi.

Scorpione

Devi dedicare un po’ di tempo alla tua casa, ricorda che questo è il tempio del relax e deve essere in armonia per esserlo anche tu. Innamorati, lasciati alle spalle il passato, pensa che in futuro arriverà qualcuno che ti stima come meriti.

Sagittario

È una giornata meravigliosa da godersi con la famiglia e gli amici in un luogo dove si respira aria fresca e si riempie dell’energia delle persone che ti amano. Innamorato, metti da parte il passato e inizia a vivere e a sentirti libero perché meriti qualcuno che ti apprezzi.

Capricorno

La famiglia ha una meravigliosa sorpresa per te, quindi preparati a divertirti e sii grato per tutto ciò che l’universo ti offre. Innamorato lascia che lo faccia quella persona che vuole conquistarti, conoscilo perché se lo lasci andare perdi una persona meravigliosa.

Acquario

Il più grande nemico della tua salute è lo stress e se hai un giorno per riposarti e rilassarti, fallo perché il tuo corpo e la tua mente ne hanno bisogno. Innamorato, non permettere alla gelosia e all’impulsività di causare problemi al tuo partner. La cosa principale dovrebbe essere la fiducia.

Pesci

Emotivamente ti senti molto bene, quindi esci, respira aria fresca, cammina, fai esercizio e poi riposati perché la settimana che ti aspetta sarà molto impegnativa. Innamorato, incontrerai qualcuno che ti farà ridere e con il quale ti sentirai molto bene, ma non ti riempie completamente. Goditi la compagnia senza compromessi.