Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Non dipendere da nessuno per prendere decisioni importanti perché devi imporre i tuoi criteri. In questi giorni dovrai affrontare situazioni alquanto complesse che richiederanno una mente lucida e riposata. La chiarezza delle idee è essenziale. Amore : cambiamenti radicali nel modo di condurre la relazione. Soldi : ti senti soddisfatto delle tue finanze. Lavoro : al lavoro, dovrai prendere decisioni importanti. Salute : la stanchezza prenderà il sopravvento sul tuo corpo in questo giorno.

Oroscopo Branko 5-11 agosto Toro