Oroscopo Paolo Fox della prossima settimana: previsioni su amore e lavoro

Oroscopo Ariete

Oroscopo Toro

AMORE: Non inondare la tua anima di risentimento, sei una persona piena di amore e puoi essere felice se ci metti la mente. SALUTE: Prestare più attenzione alle infezioni e all’esposizione a problemi respiratori. SOLDI : se abusi della fortuna, puoi finire per complicare ulteriormente la tua situazione finanziaria. COLORE: viola. NUMERO: 19. Oroscopo Gemelli

Oroscopo Cancro

Oroscopo Leone

Oroscopo Vergine

Oroscopo Bilancia

Oroscopo Scorpione

Oroscopo Sagittario

AMORE: L’ amore va coltivato giorno dopo giorno e non solo nei momenti di intimità ma anche nella vita di tutti i giorni.SALUTE: Mantieni il controllo del tuo peso poiché qualsiasi alterazione influisce anche sulla tua salute.SOLDI: Non mollare nonostante la complessità della situazione. COLORE: Viola. NUMERO: 28.

Oroscopo Capricorno

AMORE: Non ostacolare la visione delle cose lasciandoti trasportare dagli sfoghi a seguito di incomprensioni. SALUTE: Smetti di pensare negativamente e cambia il tuo modo di pensare una volta per tutte.SOLDI: Rispondi ai tuoi impegni sul lavoro, non dimenticare. COLORE: Nero. NUMERO: 14.

Oroscopo Acquario

AMORE: Preoccupati per la tua relazione soprattutto se l’ingrediente principale inizia a svanire.SALUTE: Non so che dovresti auto-medicare, devi essere più responsabile con la tua salute. SOLDI: Sii paziente perché il successo non arriva in un giorno. COLORE: Verde.NUMERO: 1.