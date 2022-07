Oroscopo Paolo Fox domani 11 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di oggi: coraggio a portata di mano nonostante le complicazioni abbondano. Uno slancio coraggioso si risveglierà in te, fai quello che puoi ma non pagare il tuo pedaggio. Amore: la tenerezza ti farà conquistare il cuore di chi ami. L’interesse a migliorare il legame affettivo con il proprio partner sarà totale. Ricchezza: se la crisi del lavoro ti minaccia, dovrai combatterla con le unghie e con i denti. Niente per rassegnarti alle circostanze. Benessere: al giorno d’oggi potresti avere uno stomaco delicato. Attenti ai cibi confezionati e agli eccessi, potreste avere problemi di pressione.

Oroscopo Paolo Fox 11 luglio Scorpione