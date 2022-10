Oroscopo Paolo Fox domani 16 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre Ariete

Oggi ti sveglierai pieno di energia e voglia di fare le cose, che tu debba lavorare o che sia un giorno di riposo, nel qual caso sarà l’ideale per svolgere attività sportive o qualsiasi altro tipo di lavoro manuale. Sarà anche un’ottima giornata per viaggiare, e in generale tutto ciò che è attività e movimento.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre Toro

Ti ritroverai più attivo e irrequieto del solito, più nervoso e vigile, con più voglia di fare le cose e persino di affrontare problemi o difficoltà, del solito. In realtà non è una brutta giornata e le cose ti andranno bene, ma dentro di te nasceranno grandi stimoli e motivazioni appassionate.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre Gemelli

Non insistere su ciò che non puoi ottenere ora, ora devi concentrarti sulle cose che sono alla tua portata, sui percorsi che ti si aprono. La porta che è chiusa ora potrebbe essere aperta più tardi, e in effetti lo sarà, ma è un errore insistere su opzioni che non fanno per te in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre Cancro

In molti momenti, e questo sarà uno di quelli, l’arrivo del fine settimana non solo non ti provoca entusiasmo e gioia, ma può riempirti di angoscia o malinconia. Molte volte sei più felice nei giorni feriali, quando hai tutto il tempo occupato con compiti banali e non ricordi le tue ansie interiori.