Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

È giunto il momento per te di smettere di fare progetti, sognare ad alta voce e manifestare desideri che non hai mai messo in pratica. Devi essere più spontaneo, lasciarti trasportare dai tuoi desideri e capire, una volta per tutte, che vivi una volta sola. Amore : Ti chiameranno per restare, non sprecarlo. Denaro : quelle spese extra ti destabilizzeranno, passeranno presto. Lavoro : Non rovinare quel lavoro a causa della tua vanità. Salute : nervi ovunque, calcola bene la tua forza.