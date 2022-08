Oroscopo Paolo Fox domani 5 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Negoziare lo stipendio o qualche giorno di ferie. Sarà importante mantenere stabili le tue finanze e anche avventurarti in nuove esperienze, rilassare la mente e prendersi cura degli interessi personali. Incontra amici, accorcia le distanze nelle relazioni ed esplora altri ambienti. Un viaggio può essere deciso in fretta; accetta un invito speciale. Buon momento per creare un piano B.

Oroscopo Paolo Fox 5 agosto Bilancia