Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concentrati oggi sulle cose che stanno accadendo intorno a te, Pesci, perché qualcuno molto vicino a te ha bisogno del tuo aiuto ma non lo chiederà per timidezza. Si tratta di qualcosa di importante e puoi intuirlo ora, poiché intuisci tante cose ogni giorno. Se conosci chi è e dai una mano avrai un grande benessere emotivo. Oggi un conoscente avrà con te un dettaglio che ti entusiasmerà. Questo dimostra che conosce bene i tuoi gusti e i tuoi hobby, che ti ha notato molto ogni giorno. Senza dubbio ti sta lanciando la spazzatura. Se non ti senti attratto da lui o non vuoi andare oltre un’amicizia, non accettare il regalo o ti farà stare male in seguito, Pesci. Non permettergli di alzare le sue speranze. Ti costerà disingannarlo, ma devi farlo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la “stellina”.