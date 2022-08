Oroscopo Paolo Fox domani 8 agosto 2022: le previsioni su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto Leone

Oggi: sperimenterai determinate tensioni e disagi nella tua salute. Impara ad ascoltare il tuo corpo con più attenzione o questi aumenteranno. Amore: vedrai la solitudine nella tua vita oggi. Ti renderai conto che le cose materiali sono inutili senza qualcuno con cui condividerle. Ricchezza: le nuove idee ti perseguiteranno la testa, non scartarle immediatamente, possono rappresentare la base di cambiamenti successivi. Benessere: non permettere loro di usare i tuoi bisogni per metterti sotto pressione o svalutarti. Imponiti se l’occasione lo richiede, mostra la tua personalità. Qualcosa di meraviglioso sta cucinando per te questo agosto. Devi avere molta fede e fiducia in ciò che hai creato e ciò diventerà presto realtà. Prenditi cura della tua immagine. Guarda la tua salute. L’amore ti circonda e devi dare il meglio di te. La tua affermazione oggi: “Io sono l’essere più felice del mondo”.

PAROLA SANTA: Futuro

NUMERI FORTUNATI: 9, 44, 19

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto Vergine

Oggi: non rinunciare ai progetti se qualcosa non va come previsto, stai lontano dalle persone pessimiste che cercano di scoraggiarti. Amore: evitando di dire ciò che ognuno pensa e nascondendo segreti, la relazione non avanza. Inoltre, va dritto al fallimento. Ricchezza: se la mancanza di denaro ti mette a disagio, cerca di vivere con il minimo indispensabile. Conflitti con l’autorità e l’ambiente, mantenere la diplomazia. Benessere: faresti meglio a stare zitto in tempo, poiché le false interpretazioni saranno all’ordine del giorno e possono farti molto male. Nessuna fiducia nelle voci. Evitare di giungere a giudizi con informazioni provenienti da fonti inaffidabili. Stai lontano dalle persone pettegole. La luna, il sole e le altre stelle hanno un’influenza molto speciale su di te. Flusso e fiducia nell’Ordine Divino. Concediti l’opportunità di sentirti più felice. La tua affermazione di oggi: “Daccio sempre il massimo”.

PAROLA SANTA: Futuro

NUMERI FORTUNATI: 9, 44, 19

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto Bilancia

Oggi: noterai progressi e sarai in grado di essere te stesso, non una copia di qualcun altro. Le imitazioni sono sempre cattive. Amore: userai tutte le tue risorse per sedurre. Sei intelligente, allegro, affettuoso e sai come addolcire il cuore degli altri. Ricchezza: in buona parte della tua attività andrai bene, meglio di quanto immagini. Ma, a un passo dal successo, una battuta d’arresto ti riporterà indietro. Benessere: dì chiaramente che ti infastidisce ed evita così di accumulare risentimento per problemi che gli altri generalmente ignorano. Non puoi indovinare cosa provi. Inventa te stesso con un nuovo stile, la moda, ti farà sentire una nuova Bilancia. Abbandonati all’amore, al romanticismo e al divertimento. Divertiti. La tua affermazione oggi: “Oggi e sempre risplendo di luce mia”.

PAROLA SANTA: bellezza

NUMERI FORTUNATI: 7, 45, 29

Oroscopo Paolo Fox 8 agosto Scorpione

Oggi: prenditi una vacanza perché quell’ufficio è un vulcano in eruzione e quando tornerai tutto sarà sicuramente più calmo. Amore: non idealizzare il tuo partner. Metti i piedi per terra e agisci con buon senso nelle situazioni condivise. Ricchezza: dal momento che sei stato portato via dalle circostanze e non ti sei fermato a valutarle, aspetterai fortuna. Benessere: questi sono tempi per prendersi cura della propria reputazione professionale, troppa spiritualità nella carriera può scuotere posizioni di autorità. Rispetta la gerarchia. Domenica di riflessione. Pensa a tutto ciò che hai raggiunto e a ciò che vuoi ottenere nella tua vita. Preparati per i cambiamenti in arrivo. L’Universo con la sua potente energia ti porta a nuove esperienze. Una decisione importante ti toglierà un peso dalle spalle. La tua affermazione di oggi: “Mi permetto di adattarmi ai cambiamenti e al progresso”.