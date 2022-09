Oroscopo Paolo Fox domani 8 Settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 8 Settembre Ariete

Giornata di instabilità emotiva, predisposta a cambiamenti o sorprese, in cui tutto può essere diverso da come lo avevi inizialmente previsto, anche se questo non significa che andrà in peggio, anche le cose potrebbero andare meglio di quanto ti aspettassi. Sarai preoccupato per alcuni problemi familiari.

Oroscopo Paolo Fox 8 Settembre Toro

Non tutti quelli che affermano di essere tuoi amici sono davvero amici e oggi ne avrai la prova. Devi essere prudente perché dietro la tua forza e fermezza esteriore nascondi un grande cuore e a volte ti fidi di qualcuno che non dovresti. Ma le stelle ti proteggono e se qualcuno ti tradisce, non raggiungeranno gli obiettivi che si sono prefissati.

Oroscopo Paolo Fox 8 Settembre Gemelli

Devi lasciarti alle spalle molti fardelli e sofferenze emotive che tendono a ostacolare il tuo percorso. Questi sono momenti di cambiamento e inizia un nuovo ciclo per tutti, quindi ora devi pensare al futuro e guardare avanti, ciò che è rimasto della tua vita non tornerà più, ma arriveranno persone molto migliori.

Oroscopo Paolo Fox 8 Settembre Cancro

Dimentica le sofferenze, non voltarti indietro. So che il passato è cruciale nella tua vita, ma rivolgiti ai ricordi che ti portano gioia o felicità e non a quelli che ti fanno soffrire. La tua vita va avanti anche se ti rifiuti di crederci, come il granchio sembra che tu stia camminando all’indietro, ma in fondo stai andando avanti.