Oroscopo Paolo Fox domani 9 Settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 Settembre Leone

Oggi quella buona stella che sempre ti accompagna si manifesterà, anche se spesso non la vedi. Un colpo di fortuna ti aiuterà a trionfare su alcuni avversari o su qualche situazione difficile. Quando sembrava che le cose stessero andando piuttosto male per te, improvvisamente tutto cambia e lasci l’azienda con molto successo.

Oroscopo Paolo Fox 9 Settembre Vergine

Venere, il pianeta dell’amore, transita in questi giorni attraverso la Vergine e ti porterà nuove illusioni e speranze. A poco a poco, le persone che non ti amano o non ti stanno bene si allontanano, e con loro il dolore e l’angoscia. Ora la vita ti offre nuove opportunità e ti darà di nuovo ottimismo, ma questa volta con basi più solide.

Oroscopo Paolo Fox 9 Settembre Bilancia

Oggi è un giorno importante, il momento per prendere decisioni, per buttarsi nella sabbia o per affrontare qualche cambiamento a cui resisti da tempo. Ti aspetta una giornata ricca di sorprese o novità inaspettate, ma in realtà non sarà male, anzi, anche se crederai che lo sia.

Oroscopo Paolo Fox 9 Settembre S corpione

Non rilassarti ancora, il tempo dei festeggiamenti non è ancora arrivato. Quando pensi di avere già tutto ciò per cui stavi combattendo nelle tue mani, improvvisamente appariranno problemi su cui non avevi contato. Hai più nemici e invidiosi di quanto pensi e non ti renderanno le cose facili, ma ritardano solo il tuo trionfo.