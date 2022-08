Oroscopo Paolo Fox: settimana,26 agosto 1 settembre 2022, previsioni, segni zodiacali

Ariete

Mercurio sta influenzando positivamente il tuo settore delle relazioni amorose. Esprimi i tuoi sentimenti con grande facilità. Se sei single, un nuovo amore entra nella tua vita. Se sei in conflitto con un membro della famiglia, cogli l’occasione per ristabilire la comunicazione e fare pace.

PAROLA SACRA: Esprimi

NUMERI FORTUNATI: 5, 18, 21

Toro

Mercurio favorisce il tuo lavoro, la tua professione e la tua salute. Godrai di buoni rapporti tra i tuoi colleghi o dipendenti, quindi tutto sarà più piacevole per te. Anche se godrete di buona salute, è bene evitare cibi ad alto contenuto di zuccheri.

PAROLA SACRA: Esprimi

NUMERI FORTUNATI: 5, 18, 21

Gemelli

Le relazioni con i bambini sono enfatizzate, quindi ti divertirai a passare più tempo a divertirti con le loro buffonate. Mercurio riversa il suo potere anche su tutte le attività creative. Le gite ai musei, i concerti, l’arte, la pittura, la musica sono molto attese.

PAROLA SACRA: Esprimi

NUMERI FORTUNATI: 5, 18, 21

Cancro

La pace finalmente arriva a casa tua, alla tua vita, grazie all’ingresso di Mercurio nella tua quarta casa. Trascorrerai ore molto piacevoli nella tranquillità della tua casa, non importa se sei solo o accompagnato. Le relazioni con i tuoi genitori sono enfatizzate favorevolmente durante questo transito.

PAROLA SANTA: casa

NUMERI FORTUNATI: 29,18, 7

Leone

Il pianeta Mercurio si sposta oggi nella tua terza casa, il che enfatizzerà le tue attività sociali portando molte attività nella tua vita. Ti piacerà circondarti di cose belle, quindi dedicherai molto interesse alla decorazione della tua casa. Qualsiasi cosa artistica attirerà la tua attenzione.

PAROLA SANTA: casa

NUMERI FORTUNATI: 29,18, 7

Vergine

Ora ti vengono presentate buone opportunità finanziarie per progredire. Buon periodo per le trattative, poiché saprai esattamente cosa fare e dire in modo che tutto si traduca a tuo vantaggio. Ogni investimento sarà ben atteso sotto l’influenza positiva del pianeta Mercurio.

PAROLA SANTA: casa

NUMERI FORTUNATI: 29,18, 7

Bilancia

Il modo in cui ti esprimi ora sarà influenzato da Mercurio che entra oggi nella tua prima casa dello zodiaco.Gli impegni e le tue buone intenzioni per migliorare le tue relazioni con gli altri sono enfatizzati. La pace è fatta dove una volta regnava la guerra. È un buon momento per divertirsi in gruppo.

PAROLA SACRA: Esprimi

NUMERI FORTUNATI: 8, 11, 41

Scorpione

Ora presti attenzione, sia ai tuoi cari che a coloro che hanno bisogno del tuo aiuto o consiglio in qualche modo. Sarai coinvolto in attività di natura caritatevole poiché nulla ti darà un piacere più grande che servire o aiutare altre persone.

PAROLA SACRA: Esprimi

NUMERI FORTUNATI: 8, 11, 41

Sagittario

Tutte le attività sociali ora sono enfatizzate, specialmente se sono con i tuoi amici. Mercurio ti porta a goderti appieno la compagnia degli altri. Qualsiasi situazione in cui devi avere a che fare con un gruppo di persone come affari o riunioni è molto ben prevista.

PAROLA SACRA: Esprimi

NUMERI FORTUNATI: 8, 11, 41

Capricorno

Qualunque cosa tu faccia, Mercury ti inietta energia per esprimere i tuoi talenti artistici come il design, la decorazione. Sviluppa la tua creatività e buon gusto. È molto probabile che tu venga coinvolto in una relazione emotiva con qualcuno più grande di te.

PAROLA SACRA: Esprimi

NUMERI FORTUNATI: 25, 47, 5

Acquario

Ti identifichi con persone straniere che possono portare esperienze nuove e diverse nella tua vita. Un viaggio lungo e piacevole è all’ordine del giorno. Sei nel tuo momento migliore per prenderti una vacanza, e questo è assicurato dall’ingresso di Mercurio nella tua casa che governa i viaggi e all’estero.

PAROLA SACRA: Esprimi

NUMERI FORTUNATI: 25, 47, 5

Pesci

L’energia del mercurio sta stimolando la tua sessualità. Ogni relazione d’amore che inizi ora sarà molto intensa e lascerà un grande segno nella tua vita. I soldi ti vengono da coloro che condividono con te. Sei in un buon momento per chiedere quello che vuoi.