Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 21 al 28 novembre 2022, le previsioni

Ariete

Hai una settimana di lavoro molto difficile perché devi consegnare diversi progetti. Dai priorità alle cose e cerca di consegnare in tempo. In amore, evita che la gelosia danneggi i momenti di passione con il tuo partner perché ciò può causare la rottura.

Toro

Hai la sensazione che gli affari non stiano andando avanti. È solo una fase che passerà presto e vedrai come tutto inizia a fluire. In amore, sii calmo e paziente con il tuo partner e cerca il momento giusto per risolvere i problemi che lo hanno a lungo allontanato.

Gemelli

Al lavoro, devi organizzarti per ottenere tutti i progetti che hai alle spalle. Delega le funzioni, che ti faranno andare avanti. In amore, stai bene mentalmente, senti di essere pronto per una nuova avventura, quindi vai a cercarla perché l’universo ha delle sorprese per te.

Cancro

Hai molto stress a causa del flusso di lavoro che sta uscendo, devi rilassarti e capire che grazie a quel business aumenterà e con esso la tua economia. In amore, avrai una riunione di lavoro in cui incontrerai qualcuno che cercherà un modo per conquistarti. Approfittare.

Leone

Sei in un momento di grande successo professionale e questo è dovuto al tuo intuito e al modo in cui guidi il team di lavoro con grande armonia. In amore, la persona che vuole qualcosa con te non osa fare il primo passo perché non sente da parte tua disposizione, quindi devi confrontarti con lui per non perderlo.

Vergine

In questo momento è necessario essere molto prudenti per affrontare le difficoltà a livello professionale. Per questo devi solo essere tollerante e pensare molto bene ogni parola e ogni decisione da prendere. In amore, hai un invito con un gruppo di amici dove ti divertirai e, inoltre, incontrerai qualcuno di molto interessante.

Bilancia

Lealtà e impegno sono due elementi che terranno conto di quella promozione che ti aspettavi così tanto. La tua economia migliorerà considerevolmente, quindi è tempo di risparmiare. In amore, hai bisogno di serenità per riflettere e prendere una decisione riguardo alla tua relazione. Puoi salvarlo se ci metti la tua mente.

Scorpione

Devi risparmiare perché ciò ti permetterà di manovrare nei momenti in cui gli affari sono stagnanti. Valorizza ciò che hai perché opportunità come queste non arrivano dietro l’angolo. In amore, guardatevi dalla gelosia e dalle discussioni eterne, che stancano e finiscono per allontanarsi da quell’essere che tanto amate nella vostra vita.

Sagittario

A volte i lavori in cui siamo non sono del tutto di nostro gradimento, ma dobbiamo andare avanti, quindi cerca di affrontare questa situazione con calma che nuove opportunità arriveranno presto. In amore, il tuo carattere sconcerta il tuo partner e questo sta causando una distanza che non è favorevole nella relazione.

Capricorno

Qualcuno ti offrirà un cambiamento nell’aereo professionale che non puoi perdere perché viene fornito con ottime prospettive e per migliorare la tua economia che ne hai tanto bisogno. In amore, disconnettiti dai problemi del lavoro in modo che il tuo partner non si annoi. Parla di altre cose e accendi la fiamma della passione.

Acquario

Se hai commesso errori nel tuo lavoro, devi modificarlo senza discussione e senza giustificare ciò che non puoi. Gira pagina e vai avanti che è ora che i progetti da eliminare. In amore, la relazione attraversa momenti molto difficili, quindi è meglio parlare e risolvere.

Pesci

Inizi una nuova fase a livello professionale e sei pieno di dubbi. Calma che tutto andrà molto bene e a poco a poco afferrerai il filo per gli affari. In amore, la tua relazione sta attraversando un buon momento, quindi cogli l’occasione per alimentare la fiamma della passione.