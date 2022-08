Torino Lazio come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv

Partita degna di nota quella tra Torino-Lazio, in programma sabato pomeriggio alle 18.30 CEST allo Stadio Olimpico Grande Torino e disponibile in diretta streaming su DAZN. Le squadre hanno vinto nella prima giornata di Serie A. Il Toro si è imposto a Monza per 2-1, un gruppo che ha sorpreso molti addetti ai lavori. Dopo l’addio di Belotti e Ansaldi da svincolati e le cessioni di Bremer (Juventus), Pobega (Milan) e Brekalo (Wolfsburg), i tifosi hanno protestato contro la gestione Cairo della squadra.

Gli arrivi di Pellegri, Radonjic e Verdi, rispettivamente da Monaco, Marsiglia e Salernitana, e di Vlasic e Miranchuk, rispettivamente da West Ham e Atalanta, hanno in qualche modo ricompattato l’ambiente della Lazio. Il club biancoceleste è riuscito a prevalere a rimonta sul Bologna di Mihajlovic, che era passato in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Arnautovic. I ragazzi di Sar affronteranno un altro avversario difficile, il Torino, che Ivan Jurić sta cercando di plasmare rapidamente a sua immagine e somiglianza.

Torino-Lazio: guardala in streaming

La partita Torino-Lazio sarà all’insegna dello spettacolo, vista la predisposizione all’attacco della squadra allenata da Sarri. A partire dalle 17.30, i cronisti di DAZN racconteranno dal campo le ultime notizie sulla partita. Chi non si è ancora abbonato per seguire e altre di Serie A può scegliere tra gli abbonamenti Standard e Plus, che costano rispettivamente 29,99 euro al mese e 39,99 euro al mese. Gli abbonati avranno accesso a una serie di contenuti calcistici, tra cui le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, nonché le partite de LaLiga Santander, le gare della MLS statunitense, le partite della Copa Libertadores, della Copa Sudamericana, della FA Coppa e Coppa della Carabao. Oltre a questi eventi e partite, gli abbonati riceveranno anche la copertura di Inter TV, Milan TV e Juventus TV.