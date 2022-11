Uomini e donne anticipazioni oggi venerdì 11 novembre 2022: Ida e Alessandro prendono una decisione

Esterne di Federica e Federico

Oggi sentiremo Federica, che ha difficoltà a lasciarsi andare, e Federico, che ha dichiarato il suo interesse per Noemi. Come nella scorsa puntata, Gemma Galgani ha deciso di chiudere la sua relazione con Franco. Vedremo se la dama torinese troverà subito un altro corteggiatore e continuerà a sperare nell’uomo.

Diretta e repliche

La diretta odierna del programma di Maria De Filippi risale alle 14:45 su Canale 5. Per chi non può godersi lo spettacolo oggi, è possibile trovare clip e repliche del programma online sulla piattaforma di Witty T o anche su Mediaset Infinity

Uomini e donne è un popolare programma televisivo italiano, condotto da Maria De Filippi. È andato in onda per la prima volta il 16 settembre 1996. Il programma è nato come versione “adulta” del precedente talk show Amici della De Filippi. All’interno di quel programma, infatti, si discuteva di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei giovani, Uomini e donne era inizialmente concepito come un luogo in cui poteva raccontare la storia per discuterne con il pubblico. A partire dal gennaio 2001, il programma ha assunto un formato completamente diverso, diventando un programma che mirava a dare alle persone la possibilità di stabilire nuove relazioni sentimentali.