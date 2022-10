Vuoi sapere chi è Rosalinda Cannavò? età, fidanzato, Andrea Zenga, altezza, film, Adua Del Vesco e Gabriel Garko

Chi è Rosalinda Cannavò? Scopriamo il suo nome, l’età, l’altezza e la storia di Andrea Zenga con lei. Adua Del Vesco è stata oggetto di gossip per il suo legame, poi rivelatosi falso, con Gabriel Garko. Dopo un decennio di finzione, Garko ha fatto coming out come gay nella Casa del GrandeFratello Vip, quando la signora era una concorrente. È stato il giorno dopo che ha fatto coming out. Anche la sua esperienza nel reality show di Canale 5 Rosalinda ha portato un legame amoroso .

Rosalinda Cannavò chi è: età, fidanzato, Zenga, altezza, film

Il 26 novembre 1992 è nata a Messina Rosalinda Cannavò. È attrice, cantante e modella, oltre a svolgere la professione di attrice, cantante e modella. All’età di sedici anni ha deciso di studiare recitazione piuttosto che danza, che le piaceva da bambina. Nel 2012 ha recitato al fianco di Gabriel Garko nella terza stagione de L’onore e il rispetto. Nel 2005 debutta come attrice con I colori della vita nel ruolo di Adua Del Vesco, una delle protagoniste. Nel gennaio 2014, Carlo Vanzina ha diretto il film Sapore di te, la sua prima apparizione cinematografica. Nello stesso anno, Rodolfo Valentino – La leggenda è il suo secondo ruolo in una miniserie. È apparsa anche in Furore e in alcune altre produzioni drammatiche come Non è stato mio figlio e Il bello delle donne… qualche anno dopo.

Oltre alla recitazione, ha intrapreso la professione di cantante. Nel 2018, tuttavia, è tornata a recitare, apparendo in Furore – Capitolo secondo. Nello stesso anno ha interpretato una giovane Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino. Il 30 dicembre 2018 ha pubblicato la canzone Sei Sei, una composizione di Teodosio Losito. Ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020 e nel2021. Impero Couture la propone come modella e durante la 14ª edizione di Mia Sposa – La fiera del matrimonio e degli sposi a Milano nel 2021, sfila in passerella. Dal 2021 al 2022 ha presentato il programma Casa Chi su Mediaset Infinity e Instagram. Ha partecipato anche a diversi film, tra cui Roma e Milano. Nel 2001 è apparsa in due film, Il cielo intorno e Non c’è sole, entrambi diretti da Luca Guadagnino. È stata anche conduttrice del programma Casa Chi dal 2021 al 2022.

Il 25 febbraio 2022 ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Sempre avanti. Nello stesso anno partecipa alla Settimana della Moda di Milano sfilando per “Nualy”, marchio di cui è testimonial. Sempre nel 2022, partecipa alla dodicesima edizione di Tale e quale show sulla Rai.

Rosalinda Cannavò fidanzato attuale

Rosalinda può tranquillamente affermare che la sua vita sentimentale è stata tutt’altro che perfetta. Sposata con Vincenzo Cimmino, ha iniziato a frequentare Andrea Zenga, per poi lasciarlo. Insieme al fidanzato storico Giuliano Condorelli, che ha lasciato durante la permanenza nella Casa. Ora è fidanzata con Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga e Roberta Termali.

La vita privata di Rosalinda Cannavò: Adua Del Vesco e Gabriel garko, Andrea Zenga

È passato un po’ di tempo da quando Rosalinda Cannavò ha partecipato a un reality show, ma la ragazza non ha mai smesso di recitare. La vita privata dell’attrice è stata spesso al centro del gossip. Il suo nome d’arte, Adua Del Vesco, era su tutti i giornali quando fingeva di stare insieme a Gabriel Garko. I due erano persino apparsi insieme durante il Festival di Sanremo, di cui l’attore era co-conduttore. Pochi hanno creduto alla loro storia. Tutti gli altri credevano che fosse una storia inventata. E così è stato. Gabriel Garko ha detto la verità raggiungendo Rosalinda nella casa del Gf Vip durante la partecipazione della ragazza al reality. In quell’occasione non solo ha rivelato che la loro relazione era falsa, ma anche che è omosessuale.

Grande Fratello Vip

Nel 2021 Rosalinda Cannavò ha partecipato al Gf Vip. Lei è entrata con il nome d’arte Adua Del Vesco, ma durante la sua permanenza nella casa ha deciso di farsi chiamare con il suo vero nome. Si è classificata settima ed è stata eliminata nella semifinale. Durante il reality ha lasciato lo storico fidanzato Giuliano Condorelli, col quale è sempre stata anche durante gli anni di finzione con Gabriel Garko. Si è innamorata nella casa di Andrea Zenga, che era come lei fra i concorrenti.