22enne incinta aggredita con l’acido: sarebbe precipitato dal terzo piano di un’abitazione

Incidente Scioccante ad Avellino: 22enne Incinta Colpita da Acido

Un evento scioccante ha sconvolto la tranquillità di Avellino il 19 ottobre. Una giovane donna incinta di 22 anni è stata colpita da una sostanza acida mentre passeggiava in Via Piave. L’acido, caduto dal terzo piano di un edificio in cui si stavano svolgendo dei lavori, le ha bruciato il viso.

Ricovero Urgente in Ospedale

Le urla di dolore della giovane hanno immediatamente allertato i passanti, che hanno prestato i primi soccorsi. Poco dopo, l’ambulanza ha trasportato la 22enne all’ospedale “Moscati” dove è stata curata. Attualmente, la ragazza è ancora ricoverata in ospedale, ma non ci sono ulteriori notizie sulle sue condizioni.

Indagini in Corso

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza potrebbe essere stata vittima di un incidente causato da un operaio al lavoro al terzo piano dell’edificio. L’uomo avrebbe accidentalmente fatto cadere l’acido dal balcone, colpendo la giovane incinta. Tuttavia, nonostante tutto sembri puntare a un tragico errore, le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine sulla vicenda.

La Ricerca della Verità

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione gli eventi. Al momento, nessuna pista è esclusa. Nei prossimi giorni, si spera di avere una visione più chiara di quanto accaduto.

Meta descrizione: Una giovane donna incinta di 22 anni è stata colpita da una sostanza acida mentre passeggiava in Via Piave ad Avellino. L’incidente scioccante ha portato a un’indagine da parte delle forze dell’ordine.