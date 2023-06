Addio a Terra Amara: Il pubblico dispiaciuto per la decisione di Mediaset - Controcopertina

Sono tempi di cambiamenti nei palinsesti televisivi e Mediaset non è da meno. In queste ultime ore è giunta una notizia che deluderà molti spettatori: i vertici del Biscione hanno deciso di interrompere una serie molto amata. Sveleremo di quale si tratta tra poco, ma prima vogliamo ricordarvi che da sabato 24 giugno, al posto di Silvia Toffanin con Verissimo, c’è Anna Tatangelo con “Scene da un matrimonio”.

Intanto, Maria De Filippi è molto interessata a Silvia Toffanin e la vorrebbe come conduttrice de “La Talpa”. Il reality, che in passato sembrava certo ma poi è scomparso dagli schermi, è attualmente in fase di lavorazione. La nuova edizione potrebbe prendere il posto dell’Isola dei Famosi, il cui successo degli ascolti non è stato entusiasmante. Ma torniamo alla decisione di Mediaset riguardo a una famosa serie televisiva di Canale 5.

Mediaset interrompe Terra Amara: quando andrà in onda l’ultima puntata

Parliamo di Terra Amara, la soap opera turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5, superando persino “Beautiful”. Di recente, infatti, “Beautiful” ha raggiunto 2.540.000 spettatori con uno share del 20.60%, mentre la soap opera turca ha intrattenuto 2.376.000 spettatori con uno share del 24.00%. Già da un po’ si vociferava della decisione di sospendere Terra Amara e ora è ufficiale, nonostante le proteste del pubblico.

Come l’anno scorso, Mediaset ha deciso di interrompere Terra Amara durante il periodo estivo. Le storie di Demet, Yilmaz e Zuleyha si fermeranno per almeno un mese e mezzo. Queste informazioni sono ancora voci non ufficiali, ma si sa già quando andrà in onda l’ultima puntata prima della pausa estiva.

Terra Amara sarà trasmessa fino a domenica 9 luglio. Tuttavia, mentre conosciamo la data dell’ultima puntata, non sappiamo ancora quando la soap turca farà ritorno. In teoria, Terra Amara dovrebbe riprendere la sua programmazione regolare, intorno a metà settembre, ma non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. Al suo posto, verrà trasmessa un’altra soap opera turca intitolata “My Home My Destiny”. Considerando il successo di queste serie, chissà che il pubblico non apprezzi anche l’ultima arrivata nella famiglia delle soap opera turche…