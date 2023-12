Il 13 dicembre segna un momento straordinario nella vita di Alberto Scagni, il detenuto condannato per l’omicidio di sua sorella Alice nel 2022. Dopo aver subito un’aggressione brutale in carcere il 22 novembre da parte di due compagni detenuti, Scagni è finalmente uscito dal coma farmacologico, segnando un punto di svolta nella sua lotta per la guarigione e la redenzione.

L’Aggressione e le Conseguenze

L’aggressione che Scagni ha subito in carcere è stata un evento traumatico che ha lasciato gravi lesioni al suo volto. Durante l’aggressione, è stato colpito ripetutamente con uno sgabello da due detenuti di nazionalità marocchina. L’attacco è durato ben tre ore prima che il personale carcerario riuscisse a intervenire e a salvargli la vita. A causa delle ferite gravi, Scagni è stato sottoposto a due complesse operazioni chirurgiche e ha trascorso un periodo considerevole in coma farmacologico per garantire la sua guarigione.

Il Sostegno Incondizionato della Madre

Ciò che rende questo momento ancora più toccante è il sostegno incondizionato della madre di Alberto Scagni. Nonostante il terribile crimine di cui suo figlio è stato accusato, la madre non ha mai perso la speranza e ha continuato a sostenere Alberto durante il suo difficile percorso. Il momento del suo risveglio è stato segnato da lacrime e abbracci commoventi tra madre e figlio, sottolineando la profondità dei legami familiari e il potere dell’amore materno.





Le Critiche alle Autorità

La madre di Scagni ha anche sollevato delle critiche nei confronti delle autorità per non aver fornito un adeguato supporto psichiatrico a suo figlio. Ha affermato che un intervento tempestivo avrebbe potuto prevenire il terribile omicidio di sua figlia Alice. Ha dichiarato: “Se Alberto fosse stato messo in un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) in tempo, in una situazione di sicurezza psichica, non avrebbe sviluppato il delirio che lo ha spinto a compiere ciò che ha fatto.”

Il dramma della famiglia Scagni evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla salute mentale all’interno delle strutture carcerarie e alle procedure di supporto disponibili per i detenuti. Sottolinea anche la forza straordinaria dell’amore di una madre, che nonostante le circostanze difficili, continua a credere nel bene dentro suo figlio e a lottare per il suo benessere.