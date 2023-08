Alessandro Venturelli avvistato a Scampia, la mamma non si ferma: “Ho Riconosciuto i Tatuaggi”

La Scomparsa di Alessandro Venturelli: Un Mistero Dal 2020

Da Sassuolo, una cittadina in provincia di Modena, Alessandro Venturelli è scomparso nel 2020, lasciando dietro di sé un alone di incertezza. Numerose ipotesi sono emerse nel corso del tempo, ma fino a pochi giorni fa nulla di concreto era stato scoperto. Tuttavia, una luce di speranza sembra essere emersa di recente, quando è stato segnalato un possibile avvistamento di Alessandro a Scampia, una zona periferica di Napoli. La madre del ragazzo, Roberta Carassai, ha identificato il figlio dai suoi distintivi tatuaggi, alimentando la speranza di un incontro che ha aspettato con ansia da tempo.

La Determinazione della Madre

Roberta Carassai ha agito prontamente non appena è giunta la notizia dell’avvistamento potenziale di Alessandro Venturelli. Ha fatto il viaggio fino a Napoli nella speranza di gettare luce sul caso. “In questo momento, posso condividere che la speranza è grande. È comprensibile che la risoluzione di questa situazione richiederà del tempo, ma è imperativo fare tutto il possibile per trovare Alessandro”.

Gli Avvistamenti e la Situazione Attuale

Ad oggi, la situazione non sembra aver subito cambiamenti significativi rispetto alla segnalazione iniziale. Tuttavia, l’individuo che è stato visto a Scampia e in altre parti della città, come la stazione centrale e i quartieri Spagnoli, sembrerebbe essere Alessandro Venturelli. Egli è scomparso a soli 20 anni il 5 dicembre 2020. Al momento della sua sparizione, Alessandro attraversava un periodo di difficoltà emotive e preoccupa la madre che possa essere trattenuto contro la sua volontà. La foto di Alessandro, condivisa da sua madre e da Marinella Maioli, presidente dell’associazione “Coraggio Onlus,” è stata cruciale per l’identificazione. I tatuaggi che Alessandro porta sul corpo hanno reso possibile il riconoscimento. Roberta Carassai ha condiviso: “Quando ho mostrato la foto di Alessandro, lo hanno riconosciuto subito: i suoi occhi penetranti e il tatuaggio con i numeri romani, senza dimenticare il quadrifoglio sul polso.”

Nonostante le numerose segnalazioni, il ragazzo è scomparso nuovamente e non ci sono tracce recenti di lui. La speranza di Roberta Carassai, però, non si è affievolita. “Purtroppo, le cose non si sono sviluppate come avevo sperato e come tutti avevamo sperato. Tuttavia, non mi arrenderò. Rimarrò a Napoli, mi recherò in questura e chiederò di continuare la ricerca di Alessandro.”