Alessio Bottiglieri deceduto a 25 anni: sinistro motociclistico lungo la Pontina. Si era trasferito da poco con la compagna

Tragico incidente questa mattina ad Ardea in via Pontina Vecchia. Alessio Bottiglieri, 25 anni di Rocca di Papa, è stato ucciso in uno scontro violento con una Mercedes 220 mentre era in sella alla sua moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20 e la moto è stata scaraventata in un fosso e ha preso fuoco, mentre il conducente è finito sull’asfalto. Purtroppo, non c’era nulla da fare per Alessio, che è morto all’istante.

La comunità di Rocca di Papa è rimasta sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa di Alessio, che era considerato un “ragazzo perbene e pieno di vita, con una grande passione per la moto”. Era molto amato dai suoi genitori, fratello e amici, e aveva organizzato recentemente diverse gite in moto con un gruppo di amici appassionati.

Anche il conducente della Mercedes, un uomo di 67 anni residente a Latina, è rimasto sconvolto dall’incidente e ha riportato solo alcune contusioni. Le indagini sono attualmente affidate alla polizia locale di Ardea, che sta cercando di ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento non ci sono certezze sulle cause dell’incidente, ma potrebbe essere stato causato da un guasto a uno dei mezzi, un malore, una distrazione o una manovra azzardata. Ulteriori informazioni potrebbero essere fornite dall’analisi dell’auto e della moto sequestrate dalla procura di Velletri. La famiglia e gli amici di Alessio attendono ora la data dei funerali per dare l’ultimo saluto al loro amato.