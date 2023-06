Amici 22: Mattia Zenzola e il Risveglio di un Nuovo Amore - Controcopertina

Un nuovo capitolo romantico si apre per Mattia Zenzola

I fedeli fan di Amici 22 hanno un nuovo motivo per celebrare: Mattia Zenzola, il ballerino vincitore dell’ultima edizione, sembra aver trovato una nuova compagna. Questo si evince dai segnali emersi recentemente, principalmente da un gesto significativo fatto da una studentessa della scuola di Amici, che da tempo è vista al fianco del ballerino.

Mattia Zenzola non ha fatto parlare di sé solo per il suo straordinario talento, ma anche per le sue vicende sentimentali, tra cui la relazione con Maddalena Svevi. Dopo l’uscita da Amici, lei ha rivelato alcuni dettagli sulla loro relazione: “Quando sono uscita dal talent, non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle cose difficili”.

Mattia, oltre al successo, guarda al futuro

“Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio per complimentarmi. Mattia merita questa vittoria dopo il suo percorso durato due anni e soprattutto dopo l’infortunio”, ha aggiunto. Nel frattempo, Mattia sta progettando il suo futuro professionale, prendendo in considerazione diverse opzioni, tra cui una collaborazione molto interessante con Maria De Filippi.

Amici 22: Benedetta è la Nuova Fiamma di Mattia Zenzola?

Questa collaborazione potrebbe essere simile a quella stipulata da Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione di due anni fa e ora membro stabile del cast. “Per me è una seconda famiglia, l’idea di ritornare come ballerino professionista mi farebbe molto piacere. Davvero molto”, ha rivelato Mattia.

Un amore inaspettato sul set di Amici

E potrebbe essere possibile che non sia solo lui a fare il suo ritorno, ma anche Benedetta, con cui sembra che un sentimento d’amore stia per sbocciare. Infatti, secondo alcune voci di corridoio, Benedetta Vari e il suo fidanzato storico, Simone Maselli, avrebbero deciso di separarsi.

Le ragioni di questa rottura non sono ancora chiare, ma i fan della ballerina di latino da subito hanno associato la separazione al vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola. “I fan hanno sempre pensato che Benedetta avesse un debole per Mattia, e adesso che è tornata, possono sognare di nuovo in una coppia formata da loro”, riportano le indiscrezioni da Leggo.

Infatti, Mattia e Benedetta continuano a vedersi al di fuori del programma, e la ballerina lo supporta in tutte le sue esibizioni. Se due indizi fanno una prova, sembra che un nuovo amore stia per sbocciare sul palco di Amici 22.