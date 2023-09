Arrestata per negligenza: 44enne lascia morire il figlio disabile di stenti

Un dramma sconvolgente si è svolto nel distretto settentrionale di New York, dove Lisa Marie Waldron, 44 anni, è stata condannata a due anni di reclusione per l’omicidio di suo figlio disabile, Jordan Brooks, 17 anni. La madre ha causato lentamente la morte del giovane, paralizzato cerebrale, utilizzando i fondi dell’assistenza sociale destinati al figlio per finanziare i suoi interessi personali.

L’Accusa di Omicidio di Secondo Grado

Lisa Marie Waldron, insieme al marito Anthony Waldron, è stata accusata di omicidio di secondo grado a causa della loro negligenza. L’esame sul corpo del giovane Jordan ha rivelato segni allarmanti: il ragazzo aveva piaghe da decubito su tutto il corpo. Inoltre, è emerso che il giovane era stato lasciato sporco e senza cibo per diversi giorni, in un periodo prolungato di maltrattamenti. Secondo le autorità, in circa otto mesi, Jordan aveva perso oltre la metà del suo peso corporeo, mentre la madre utilizzava i fondi dell’assistenza sociale per i suoi scopi personali.

L’Uso dei Soldi dell’Assistenza Sociale

Dopo la tragica morte del figlio disabile avvenuta il 9 maggio 2021, Lisa Marie Waldron ha continuato a incassare l’assegno di previdenza sociale destinato al ragazzo. Secondo le sue stesse ammissioni, i fondi che spettavano a suo figlio sono stati utilizzati per finanziare viaggi, pranzi, cene e acquisti di intimo sexy per sé stessa. Ora, oltre a scontare la condanna di due anni di reclusione, la donna dovrà affrontare anche una multa di 13.000 euro.

Questa tragica storia rappresenta un grave caso di maltrattamento e abuso di potere nei confronti di un giovane disabile, il cui diritto all’assistenza è stato brutalmente violato dalla persona che avrebbe dovuto prendersene cura. La sentenza spera di far giustizia per Jordan Brooks e porre fine a tali atti crudeli.