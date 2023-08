“Bocciata da Pier Silvio”: GF Vip 8, decisione sorpresa – un volto amato della tv escluso dai provini

Emerge un’inaspettata novità dalle stanze di Mediaset, coinvolgente il Grande Fratello VIP 8. Una probabile concorrente, infatti, è stata sorprendentemente esclusa dai provini recentemente svolti. La candidata, con un passato in una importante trasmissione di Canale 5, sperava di essere parte del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, la decisione non è stata a suo favore, comportando per lei una grande delusione.

La decisione definitiva sembra essere arrivata da Pier Silvio Berlusconi, a seguito delle nuove regole imposte. Dunque, salvo improbabili cambiamenti dell’ultimo minuto, il GF Vip 8 non vedrà la sua partecipazione. Nonostante gli sforzi per essere selezionata, è stata bocciata. La notizia è stata rivelata da alcuni follower di Deianira Marzano, con la stessa esperta di gossip che ha sostanzialmente confermato la notizia.

GF Vip 8: possibile concorrente respinta al provino

Una possibile concorrente del GF Vip 8 non parteciperà al reality. Durante la sua valutazione, è stata respinta. Deianira Marzano ha immediatamente rivelato: “Sembra che abbia sostenuto il provino per GF Vip, ma è stata rispedita al mittente a causa delle nuove linee guida”. Una seconda informazione è arrivata da un utente dell’esperta di gossip, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dalla diretta interessata, che è stata esclusa.

Sembra che la bocciata sia Sara Croce, ex Bonas del programma “Avanti un altro” di Paolo Bonolis. È stato aggiunto: “Confermo che a Croce avevano garantito il reality, ma l’editore l’ha bocciata”. Deianira ha poi detto: “Per Sara Croce, tra gli addetti ai lavori si ‘voci’ così”. Ovviamente, si attendono possibili reazioni della giovane, ma se la notizia si rivelasse vera, sarebbe una cocente delusione per lei.

Sara Croce: un volto popolare sui social

Sara Croce, nata nel 1998, vanta oltre un milione di follower su Instagram. Lavora come modella, influencer e personalità televisiva, ed è stata colei che ha preceduto Sophie Codegoni in “Avanti un altro”. Sul fronte personale, ha recentemente terminato la sua relazione con l’ex fidanzato Gianmarco Fiory.