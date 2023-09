Borseggiatore pentito chiede perdono all’anziana: la verità sul massacro di botte a Roma

Le Scuse del 26enne Borseggiatore

Il 26enne Arshdeep Singh è al centro di un video virale che lo ha ritratto mentre cercava di sottrarre il borsello a un’anziana di 90 anni nel Quarticciolo, a Roma. La reazione della folla è stata violenta, con Singh che è stato picchiato selvaggiamente. Durante l’udienza in tribunale a Roma, l’uomo ha espresso le sue scuse: “Chiedo perdono alla signora anziana, non avevo intenzione di ferire nessuno.”

La Denuncia contro gli Aggressori

Il borseggiatore massacrato di botte è un cittadino indiano, arrivato in Italia circa 9 mesi fa, attualmente senza una dimora fissa e un lavoro. Arshdeep Singh è difeso dall’avvocato Simona Rampiconi e ha presentato una denuncia formale contro coloro che lo hanno aggredito. La diffusione del video virale sui social potrebbe facilitare l’identificazione degli aggressori, molti dei quali sembrano essere residenti nella zona, comprese due donne.

La Situazione Legale di Singh

Nonostante il brutale pestaggio subito, il borseggiatore è stato rilasciato e al momento è soggetto solo al divieto di dimora nel comune di Roma, in attesa del processo. Le indagini sono in corso e i carabinieri hanno acquisito il video come prova. La vicenda continua a suscitare dibattiti sulla legittimità dell’uso della violenza come risposta a reati come il borseggio.