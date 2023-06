Chi sono i The Borderline: Vito, Giulia, Matteo, Leo gli youtuber della sfida sulla Lamborghini - Controcopertina

Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Giulia Giannandrea e Leonardo Golinelli: questi sono i quattro giovani youtuber conosciuti come “The Borderline”, seguiti da oltre 600mila persone. Si sono guadagnati la loro popolarità creando video estremi e sfide sociali, ma purtroppo, l’ultima sfida che hanno intrapreso ha avuto conseguenze tragiche. Durante la gara intitolata “Vivere 50 ore in una Lamborghini”, un bambino di soli cinque anni di nome Manuel ha perso la vita, mentre sua madre di ventinove anni e la sorellina di quattro sono rimaste gravemente ferite. Al momento, non si conosce l’identità dei passeggeri dell’auto né chi fosse alla guida al momento dell’incidente. Tuttavia, Vito Loiacono, uno dei membri di The Borderline, ha chiarito di non aver mai preso il volante.

Chi sono i The Borderline e le loro sfide estreme

The Borderline si descrivono come giovani desiderosi di divertire il loro pubblico: “Non siamo ricchi, ma ci piace investire per farvi divertire. Tutto ciò che facciamo è basato su di voi. Più supporto ci date, più contenuti costosi e divertenti porteremo. Attraverso sfide, challenge e scherzi di ogni tipo, cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento.” Il canale YouTube di The Borderline conta più di 600mila iscritti e offre oltre cento video, con l’obiettivo finale di regalare un milione di euro a uno dei loro seguaci.

L’incidente e la controversia su chi guidava

Non è ancora stato rivelato il numero esatto di persone presenti nella Lamborghini al momento dell’incidente, né l’identità di chi era alla guida dell’auto. Vito Loiacono ha dichiarato di essere devastato per l’accaduto e ha specificato di non aver mai guidato quella macchina. Gli investigatori stanno attualmente svolgendo accertamenti per verificare se la persona alla guida fosse idonea a guidare un’auto di tale potenza, considerando che la Lamborghini Urus è preclusa ai neopatentati.

L’incidente a Casal Palocco: Una tragedia che ha colpito una famiglia

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Casal Palocco, in un incrocio fra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponata. La Lamborghini ha impattato contro una Smart Four Four, a bordo della quale si trovavano la madre del piccolo Manuel e la sua sorellina di quattro anni. La madre stava tornando a casa dopo aver preso i suoi bambini all’asilo. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma si ipotizza che i ragazzi a bordo della Lamborghini potessero essere distratti mentre registravano un video da condividere su YouTube. Prima dello schianto, sembra che abbiano deriso le persone che guidano le Smart, senza rendersi conto che poco dopo quella stessa auto avrebbe sconvolto la loro vita. La tragedia ha distrutto un’intera famiglia, e il padre del piccolo Manuel, giunto sul luogo dell’incidente, ha tentato di aggredire i responsabili, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine.