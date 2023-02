Chi è Francesca Reggiani? Età, figli, lavoro e vita privata

L’imitatrice e attrice italiana Francesca Reggiani è conosciuta e amata da molti per la sua simpatica personalità. Scopriamo di più sulla sua vita!

Stiamo parlando di Francesca Reggiani, attrice e imitatrice di talento. Alcuni dei personaggi famosi che ha imitato e che hanno riscosso un successo nazionale sono Sabrina Ferilli, Sophia Loren, Antonella Clerici e molti altri.

Scopriamo di più sulla simpaticissima e talentuosa Francesca Reggiani.

Chi è Francesca Reggiani, biografia

Francesca Reggiani è nata il 1° luglio 1959 a Roma. Fin da piccola scopre la passione per il mondo dello spettacolo e, terminati gli studi obbligatori, si iscrive all’Accademia d’arte drammatica. Respinta, si iscrive al Laboratorio di Pratica Scenica di Gigi Proietti e viene ammessa.

Fa amicizia con Proietti e inizia la sua carriera televisiva con programmi di satira, imitando personaggi famosi come Sabrina Ferilli, Sophia Loren e Giorgia Meloni. Alla fine riesce ad avere monologhi e pensieri propri sull’attualità. L’attrice romana ha avuto successo anche nel mondo del cinema, partecipando a 18 film nel corso degli anni.

Nel 2017 ha partecipato anche al programma Cuochi&Fiamme e nel 2018 a La TV delle ragazze (di Serena Dandini), insieme ad altre note attrici comiche.

Nella sua vasta carriera di artista poliedrica, vanta numerose esperienze teatrali: il suo primo spettacolo, Quello che gli uomini ci dicono, risale al 2010, mentre il suo ultimo spettacolo è del 2023 e si intitola Questioni di prestigio.

Vita privata di Francesca Reggiani

Non si sa molto della sua vita privata, dato che è sempre stata molto riservata al riguardo. Da quello che siamo riusciti a scoprire, Francesca Reggiani è stata sposata per sette anni con un uomo di cui non si conosce il nome. Da questo matrimonio è nata una figlia, Enrica Accascina, che si è laureata nel marzo 2018. Ad oggi, però, sembra che il suo cuore sia impegnato solo con spettacoli e tv.

Dove vive Francesca Reggiani?

Francesca Reggiani è molto riservata sulla sua vita privata, quindi non si conosce la città in cui vive. Si presume che sia Roma, dove è nata e cresciuta, ma non abbiamo altre informazioni. Anche il suo profilo Instagram non aiuta: appaiono foto e video dei suoi viaggi, ma mai la sua casa o un uomo accanto a lei!

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera nel novembre 2022, ha raccontato di aver scoperto che uno dei suoi ex la tradiva guardando i messaggi sul suo cellulare. “Per quanto mi riguarda, è stato un disastro quando ho scoperto una relazione tra il mio allora compagno, ora ex compagno, e una certa Rita”, ha detto.

Ho notato che il suo telefono si illuminava di messaggi mentre era sotto la doccia, e non ho potuto fare a meno di vedere che erano di una certa Rita. Di solito non sono uno che si impiccia, ma ero curioso di sapere chi fosse. Quando sei uscito dalla doccia, ti ho chiesto se potevi parlarmi un po’ di lei.

“Ha avuto un ictus: mentre indossava l’accappatoio, stava fischiettando e il fischietto è andato di traverso. Quando si è ripreso, mi ha chiesto: hai detto Rita? E io risposi: sì, Rita… Poi aggiunsi la fatidica domanda che, in realtà, sarebbe stato meglio non fare mai…. ‘Cosa ha questa ragazza più di me?’ E lui risponde: ‘Più di te niente, semmai ha 15 anni di meno’.

Francesca Reggiani in 6 curiosità

Il suo programma televisivo Bastardi è nato dall’idea di voler condividere le sue esperienze con i bastardi che ha incontrato nella sua vita. Parla di uomini, amore e altri aspetti particolari in modo ironico e divertente. Durante un’intervista, ha raccontato di essere stata con un uomo che si era dimenticato di dirle che era sposato.

Ha ricevuto molti commenti negativi, a volte anche offensivi, per una battuta fatta durante la sua imitazione di Sophia Loren. Recitando la sua parte, Francesca se n’è uscita con la frase “Napoli puzza”, e questo ha fatto molto arrabbiare i napoletani. Sul suo profilo Facebook, però, ha subito chiarito tutto spiegando che la sua intenzione non era quella di offendere Napoli poiché anche lei, pur essendo romana, è molto legata a quella città. Suo padre, infatti, è napoletano.

Una donna che ama viaggiare, la natura, gli animali e il buon cibo italiano.

I guadagni del comico non sono noti, nonostante la visibilità televisiva.

Ha dichiarato a Il Corriere della Sera che i personaggi più difficili da imitare per lei sono stati Alfonso Signorini e Daniela Santanché.

Al Corriere ha rivelato di aver preso alcuni tratti della sua comicità dal nonno. Quando il padre le chiese cosa volesse fare da grande, il mimo rispose.