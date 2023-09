Chi è Giselda Torresan? Wikipedia, età, instagram, Grande Fratello, ecologia, foto e fidanzato

Giselda Torresan: La Giovane Operaia Del Grande Fratello 8

L’ottava edizione del Grande Fratello sta per iniziare, e tra i concorrenti si fa notare una figura fuori dall’ordinario: Giselda Torresan, una giovane operaia con una grande passione per l’ecologia. Scopriamola più da vicino.

Giselda Torresan: Origini e Formazione

Giselda Torresan, originaria del Veneto, è nata il 18 giugno 1990 ad Asolo, in provincia di Treviso. Con i suoi 33 anni, è del segno zodiacale dei Gemelli. Ha studiato al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso e ha conseguito una laurea in Scienze Ambientali presso l’Università di Padova. Attualmente, vive sul Monte Grappa in una malga di proprietà di famiglia da quattro generazioni, dove si prende cura degli animali e del luogo.

La Vita Professionale di Giselda

Giselda, dal 2010, svolge il ruolo di operaia turnista in una ditta di stampaggio di materie plastiche a Borso del Grappa. Tuttavia, non si è fermata qui. Ha unito al lavoro la sua passione per la fotografia e l’alta montagna, condividendo panorami di montagna e selfie che sono diventati il suo marchio distintivo. Le sue foto hanno ottenuto un notevole successo sui social media, attirando migliaia di seguaci.

Il Grande Fratello 8

A settembre 2023, è stato annunciato ufficialmente che Giselda parteciperà all’ottava edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Sarà una dei cosiddetti “Nip”, ossia i personaggi non famosi di questa edizione, che comprende anche vari Vip. Oltre a Giselda, sono stati confermati Letizia Petris e Vittorio Menozzi come concorrenti non famosi.

Vita Privata e Presenza su Instagram

Al momento non sappiamo se Giselda sia fidanzata o single, ma il reality svelerà ulteriori dettagli sulla sua vita personale. La notizia della sua partecipazione al Grande Fratello 8 ha suscitato diverse reazioni: alcuni ammirano il suo stile di vita ecologista, mentre altri criticano la sua presenza sui social. Infatti, Giselda è nota come “influencer ecologista” e il suo profilo Instagram, @giselda_torresan, conta più di 135 mila follower, destinati a crescere ulteriormente durante il reality.

Giselda Torresan, con la sua semplicità e genuinità, si prepara a mostrare il suo vero io al pubblico del Grande Fratello, dimostrando che anche le persone “non famose” hanno storie interessanti da raccontare.