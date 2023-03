Chi è Nikita Pelizon al GF VIP? Età, origini, carriera, chi è il fidanzato, Matteo Diamante

Nikita Pelizon è una modella e influencer italiana appassionata di sport. Ha partecipato a diversi reality show, tra cui Pechino Express e Temptation Island. Attualmente fa parte dei vipponi del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ha iniziato la carriera di modella a 18 anni, realizzando uno dei suoi sogni. Pelizon si è appassionata alla moda fin da piccola.

Nikita Pelizon è una modella nata a Trieste il 20 marzo 1994. A 28 anni è una giovanissima influencer e appassionata di sport. Sappiamo che a 18 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi a Milano e sfilando sulle passerelle più importanti. In seguito ha viaggiato molto per lavoro, vivendo in Cina per tre mesi. In seguito, è diventata testimonial in Svezia per la campagna pubblicitaria “Three” dell’azienda.

La modella nel 2018, in qualità di tentatrice, ha partecipato al programma estivo di Canale 5 Temptation Island, per poi prendere parte al reality Ex on the Beach, dove ha partecipato con l’ormai ex fidanzato Matteo Diamante. Recentemente, invece, in coppia con l’amica e modella Helena Prestes, ha partecipato a Pechino Express.

Chi è l’ex fidanzato Matteo Diamante

Matteo Diamante è un vocalist genovese di 31 anni e organizzatore di eventi. È apparso anche sul piccolo schermo come corteggiatore nel programma Uomini e Donne del 2017. Nel 2019 ha anche cercato una fidanzata nel game show di Real Time Take Me Out. È poi tornato in televisione come “Pupo” ne La Pupa e il Secchione e ha partecipato come naufrago all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Instagram: Nikita Pelizon è appassionato di social media e del loro impatto sulla società. Ha un account Instagram con il profilo @nikitasemplicemente e vanta 163 mila follower.