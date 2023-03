Chi è Vanessa Porreca protagonista ai “Soliti Ignoti”

Conoscendolo da tempo, il ventenne ha sfruttato la sua esperienza per creare una rubrica degna di nota, intitolata “Generazioni rampanti”, che presenta le storie di giovani adulti ventenni e trentenni (e oltre) della zona, raccontando le loro passioni, aspirazioni, obiettivi e percorsi di vita.

Ieri sera, Vanessa Porreca, elettricista di 20 anni, è stata ospite del programma “I Soliti Ignoti” su Rai Uno. La sua partecipazione è stata favorita dal team di produzione Endemol in collaborazione con Termolionline.

Siamo entusiasti, come Vanessa e la sua famiglia, che la notizia sia stata resa pubblica. Naturalmente, prima dell’annuncio, i dettagli erano rimasti riservati.

Il concorrente di Amadeus ha sbagliato a indovinare la professione di Vanessa, il che rende ancora più interessante la sua scelta di essere un’elettricista. Gli aneddoti di Vanessa durante lo show, come quando ha finto di controllare il dito della madre per verificare la presenza di un foruncolo e quando ha affermato di essere la badante della nonna per dare buca a un appuntamento, dimostrano la sua creatività.

Purtroppo un errore ha fatto perdere un montepremi di 173.000 euro.