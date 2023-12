Dopo lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni in seguito alla pubblicità del Pandoro Balocco, l’influencer è rimasta in silenzio. Un silenzio che ha portato non solo a una significativa perdita di follower, ma anche all’aumento vertiginoso dei prezzi dei suoi prodotti su eBay. Nel frattempo, suo marito, Fedez, ha condiviso sui social video dei figli e del cane, mentre di Chiara Ferragni non c’è stata traccia.

La Ferragni sta attraversando una delle fasi più difficili della sua carriera. Oltre alla maxi multa inflittale dall’Antitrust, sono state aperte ben tre inchieste su di lei. La sua credibilità è in picchiata, e sembra che anche le vendite nei suoi negozi ne stiano risentendo.

Un Team Determinato a Ripristinare l’Immagine

Tuttavia, il team di Chiara Ferragni sta lavorando instancabilmente per cercare di riportare l’influencer alla sua gloria passata. Secondo quanto riportato da La Stampa, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da due studi legali di rilievo. Il primo, guidato da Gianni Origoni, si occuperà degli aspetti civilistici legati al caso del Pandoro Balocco. Il secondo, sotto la guida di Marcello Bana, affronterà le questioni penali. Ad agire da collegamento tra i due studi c’è l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal fondatore e CEO Auro Palomba.





L’Obiettivo della Task Force

Secondo La Stampa, questa task force è pronta a entrare in azione, con le firme che verranno apposte nelle prossime ore. L’obiettivo principale è arginare la fuga di follower e sponsor della Ferragni, soprattutto dopo l’addio di Safilo. In un momento così delicato per la sua carriera, Chiara Ferragni può contare su un team determinato a ripristinare la sua immagine e a farla brillare ancora una volta nel mondo dell’influencer marketing.