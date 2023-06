Crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: Le parole della mamma Fariba - Controcopertina

La relazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata nel contesto del Grande Fratello Vip, sembra essere in crisi. La mamma di Giulia, Fariba Tehrani, ha commentato la situazione e affrontato alcune questioni riguardanti la privacy della famiglia. Scopriamo cosa ha detto.

L’amore tra Giulia e Pierpaolo: una situazione difficile

L’amore nato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli durante il Grande Fratello Vip sembra attraversare un periodo di crisi. Questa notizia ha deluso i numerosi fan che si erano affezionati alla coppia nel corso degli anni. La loro relazione, inizialmente incerta e piena di dubbi, si era consolidata nel tempo, andando oltre le luci dei riflettori. Tuttavia, sembra che qualcosa si sia spezzato.

Secondo quanto confermato dall’esperto Alessandro Rosica, “la situazione sembra molto difficile”. Pare che Pierpaolo Pretelli non sia pronto a mettere su famiglia con Giulia Salemi, soprattutto a causa delle ferite emotive lasciate dalla sua ex compagna. È importante ricordare che lo showman ha un figlio, Leonardo, nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero. Alcuni avevano ipotizzato che questa crisi fosse solo una finzione, creata per attirare l’attenzione mediatica. Ma adesso è la madre di Giulia, Fariba Tehrani, a intervenire.

Le parole di Fariba e la difesa della privacy familiare

Nelle ultime ore, Fariba Tehrani ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui si sfoga riguardo all’invadenza delle persone nella privacy della sua famiglia. “Trovo poco rispettoso”, scrive la mamma di Giulia Salemi, “che persone che hanno ottenuto il mio numero attraverso il lavoro o acquisti di beneficenza continuino a scrivermi o chiamarmi insistentemente! È assurdo invadere la nostra privacy, criticare Pier o fare domande indiscrete”.

Fariba Tehrani continua: “Chi ama veramente non invade! Sono costretta a cambiare questo numero e acquistare una nuova scheda con un nuovo numero. È ancora più assurdo che queste persone si credano nel giusto e continuino a disturbare, magari anche nei momenti più complicati. Pretendono persino che risponda alle loro chiamate. Ma vieni a rompervi l’anima e a chiedervi delle vostre questioni familiari?” La mamma di Giulia si dimostra fuori di sé: “Merito un plauso perché sono educata e non vi ho mandato a quel paese”.

“Fortunatamente”, conclude Fariba, “sono solo una trentina di persone, perché il resto dei fan sono davvero persone speciali e rispettose”. Molti hanno notato che Fariba non ha affrontato direttamente le voci sulla rottura tra Giulia e Pierpaolo. Inoltre, non c’è stata alcuna smentita. Anzi, l’espressione “momenti incasinati” sembra confermare la crisi. Dopo essere arrivata in Italia da giovane, Fariba Tehrani è diventata famosa partecipando a diversi programmi televisivi, tra cui Pomeriggio 5, Pechino Express insieme alla figlia e L’Isola dei Famosi.

La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, si è pronunciata sulla situazione difficile che coinvolge la relazione tra Giulia e Pierpaolo. Ha difeso la privacy della sua famiglia, criticando l’invadenza delle persone nella loro vita. Nonostante Fariba non abbia smentito le voci sulla rottura, sembra che ci siano segnali di una crisi nella relazione. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.