Un Cambio di Vita Inaspettato

Marco Bosia, un dirigente d’azienda di successo nel settore dell’arredamento, ha fatto una decisione radicale circa quattro anni e mezzo fa: ha lasciato tutto per evitare un pericoloso burnout. La sua carriera era culminata con la gestione di sei negozi in franchising di un noto marchio. Tuttavia, un giorno, mentre era in auto e sommerso da centinaia di email e messaggi, ha capito che non poteva andare avanti così. Quel momento di svolta è stato segnato dal gesto simbolico di gettare il telefono e il tablet in un fosso a bordo strada.

Alla Ricerca di Una Nuova Vita

Senza un piano preciso in mente, Marco ha iniziato a esplorare nuovi orizzonti. Le sue lunghe passeggiate nei dintorni di Spino, nella provincia di Cremona, lo hanno portato a un incontro casuale con un pastore locale. In un impulso, ha acquistato due pecore e ha iniziato a passeggiare con loro per i campi. Questa esperienza ha avuto un impatto positivo sulla sua salute mentale e lo ha reso più sereno.

Il Salto nella Vita di Campagna

Spinto dalla sua nuova passione per la vita all’aria aperta e gli animali, Marco ha deciso di acquistare una cascina diroccata a circa un chilometro dal paese. Oggi, vive in compagnia di più di 400 animali, tra cui asini, mucche, vitelli, pecore, gatti, cani, oche, anatre e oltre 300 galline. La sua giornata è scandita dal ritmo naturale della fattoria e dai bisogni degli animali.





Un Nuovo Concetto di Tempo

Nella sua vita precedente, il tempo di Marco era rigidamente definito dalle promozioni di vendita e dalle scadenze aziendali. Ora, la sua realtà è completamente diversa. Marco raccoglie le uova dalla fattoria ogni giorno e le mette fuori con un contenitore in cui chi le prende è invitato a lasciare un’offerta, senza alcun controllo. Questo cambio di ritmo gli ha portato una nuova serenità.

Una Vita Più Sana e Appagante

Nonostante la fatica fisica che implica la gestione di una fattoria, Marco si sveglia ogni mattina alle 4 con un sorriso. La sua storia è un esempio di come un cambiamento di vita inaspettato possa portare a una maggiore felicità e appagamento. Marco Bosia ha scelto la semplicità della vita di campagna, dove gli animali sono i suoi unici compagni e dove la serenità ha trovato il suo posto.