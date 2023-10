Dramma domestico: Bimbo di 2 anni scottato da pentola di acqua bollente!

Incidente Domestico a Pavia: Bimbo di 2 Anni Ustionato da Acqua Bollente

Un tragico incidente ha scosso una famiglia in un appartamento di Pavia, dove un bambino di 2 anni ha riportato gravi ustioni. Il piccolo è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano.

Le Gravi Ustioni Riportate dal Bambino

Il bambino ha subito ustioni di secondo grado su una vasta parte del suo corpo, in particolare su torace, spalle e braccia. Fortunatamente, il volto del bambino non è stato coinvolto nell’incidente. L’incidente si è verificato quando il bambino si è avvicinato troppo a una pentola d’acqua bollente sul fornello di casa.

La Reazione Immediata e il Soccorso

Le grida del bambino hanno attirato l’attenzione della madre e dei vicini, che hanno prontamente cercato di soccorrerlo. Successivamente, è stato chiamato il servizio di emergenza medica, il 118. Data la gravità delle ustioni, i paramedici hanno deciso di trasportare il bambino in elicottero presso il centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.

L’incidente rappresenta un tragico promemoria dell’importanza di mantenere un ambiente sicuro in casa, soprattutto quando ci sono bambini piccoli. La famiglia del bambino sta vivendo un momento difficile, mentre i medici stanno facendo tutto il possibile per garantire la sua guarigione. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione.