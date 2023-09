Dramma inaspettato al concerto di Gabri Ponte: Michela cade in coma e non si sveglia più!

Il 15 agosto scorso, Michela Mansutti aveva finalmente realizzato un sogno: assistere al concerto di Gabry Ponte, un evento che aspettava da tanto tempo. Tuttavia, quella serata di divertimento si è trasformata in una tragedia quando Michela ha improvvisamente perso i sensi a causa di un grave malore.

Una Lotta Tra la Vita e la Morte

Michela è stata immediatamente trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata colta da un coma che ha durato per ben 23 giorni. La sua battaglia tra la vita e la morte è stata intensa e dolorosa. Purtroppo, mercoledì 6 settembre, dopo 23 giorni di agonia, Michela ha perso la sua battaglia.

Colpita da un Ictus a 41 Anni

A portar via questa donna di soli 41 anni, durante una serata di puro divertimento, è stato un ictus improvviso e devastante. Questa tragedia ha scosso profondamente tutti coloro che conoscevano Michela, una persona buona e sempre disponibile nel suo paese natale.

Una Vita Al Servizio degli Altri

Michela sarà per sempre ricordata per la sua indole gentile e il suo spirito altruista. Si era dedicata a una carriera nell’ambito dell’assistenza come operatrice socio-sanitaria e dal 2006 aveva fatto parte della Fondazione Valentino Pontello, dove ha aiutato persone con disabilità psico-fisiche. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nella comunità.

L’Addio a Michela

I funerali di Michela Mansutti si terranno sabato 9 settembre alle 10:00 presso la chiesa di Pers. Lascia il marito e due bambini, che dovranno affrontare una vita senza la presenza amorevole di una madre e moglie premurosa.