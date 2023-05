“È deciso”. Cristina Scuccia, notizia bomba: l’ha detto davanti alle telecamere. Cosa è successo all’Isola dei Famosi

Il futuro di Cristina Scuccia dopo l’Isola dei Famosi 2023: un progetto musicale con i Jalisse

La recente edizione de L’Isola dei Famosi 2023 è stata densa di colpi di scena fin da subito, ma una delle presenze che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico è stata quella di Cristina Scuccia, ex suor Cristina. Nonostante le critiche dei fedeli della chiesa San Leone Magno, che hanno trovato di cattivo gusto il continuo riferimento alla fede in un programma del genere, Cristina è riuscita a farsi notare per la sua personalità e il suo talento musicale.

Ora che l’esperienza sulle isole delle Honduras sta per concludersi, la giovane sembra già proiettare il suo pensiero verso un nuovo progetto: la realizzazione di una canzone insieme ai Jalisse. L’indiscrezione è stata diffusa su Biccy.it, dove si leggono le parole di Fabio dei Jalisse, che sembra avere le idee molto chiare sul contenuto del brano: “Il titolo è Io Sono Cristina, a parere mio è perfetto. Ho già iniziato a scrivere qualcosa per te ma ora voglio conoscerti meglio e capire in che direzione andare”.

Cristina, dal canto suo, ha dichiarato di avere parlato con i Jalisse di musica e di avere esternato uno dei suoi più grandi sogni: “Trasformare in musica tutto ciò che ho vissuto e che sono e che ancora non ho detto e che probabilmente non riuscirei mai a dire a parole. Voglio fare musica per raccontare me stessa, voglio raccontare IO SONO CRISTINA!”. La canzone potrebbe quindi parlare della fede e dell’amore secondo la giovane artista.

Ma non solo musica per Cristina: durante il programma, la giovane ha instaurato una bella amicizia con la modella Helena Prestes, con la quale si è recentemente confidata. Questo confronto le ha permesso di capire di non essere un alieno ma di essere umana come tutti gli altri. Una nuova avventura sembra quindi pronta ad attendere la talentuosa Cristina Scuccia, che sta dimostrando di avere molte corde al suo arco.