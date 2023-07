“È morto, ci mancherà”: Carlo Conti cade nella trappola di una fake news

Una brutta figuraccia per Carlo Conti, il famoso conduttore televisivo finito al centro della cronaca a causa di una terribile fake news. Nonostante sia impegnato nella preparazione della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, il presentatore Rai è stato coinvolto in una spiacevole situazione che ha fatto parlare di sé.

Il cast di “Tale e Quale Show”

Come ha spiegato lo stesso Carlo Conti, la prossima edizione di “Tale e Quale Show” vedrà la partecipazione di dieci protagonisti, scelti tra volti televisivi vecchi e nuovi. Tra i ripescati di quest’anno ci saranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che hanno riscosso grande successo nell’edizione precedente del talent show targato Rai Uno. A competere con loro ci saranno Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli.

La gaffe di Carlo Conti: la falsa notizia sulla morte di Giovanni Allevi

Durante la preparazione della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, Carlo Conti è finito sotto i riflettori dei giornali a causa di un commento su una terribile fake news. Il conduttore, incredulo, ha commentato la notizia della morte di Giovanni Allevi. Il compositore e pianista sta affrontando una difficile battaglia contro un mieloma e nelle scorse ore è circolata la falsa notizia della sua scomparsa.

Carlo Conti, credendo alla notizia, ha espresso le sue sincere condoglianze sul web per la perdita del pianista. Si è trattato di un errore commesso in buona fede, poiché la fake news sulla morte di Giovanni Allevi si era diffusa ampiamente, arrivando anche a importanti testate giornalistiche. Molti lettori hanno letto la notizia e hanno pensato che fosse reale, iniziando a pubblicare messaggi in memoria di Giovanni Allevi.

Poco dopo, Giovanni Allevi è intervenuto sui social per smentire la notizia: “Voglio assicurare a tutti coloro che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita che, nonostante io continui a combattere per tornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto”.