“Ecco cos’erano costrette a fare le ragazze”. “Uno squallore”. Ne ha pure per Rocco Siffredi. Un ricordo tutt’altro che piacevole

Luce Caponegro, meglio conosciuta come Selen, ha lasciato il mondo della pornografia da tempo. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’ex attrice porno racconta i retroscena del set, rivelando la cruda realtà che le ragazze dell’Est erano costrette a vivere. Nonostante il successo e i soldi, Luce ha deciso di abbandonare tutto e intraprendere una nuova vita. Oggi, a cinquant’anni, è una felice mamma a tempo pieno e un’imprenditrice con un centro di estetica e benessere a Ravenna.

Un Passato da Attrice Porno: Svelando la Verità

Luce Caponegro, sotto il nome d’arte Selen, ha avuto un passato nel mondo della pornografia. Ha vissuto momenti di fama e guadagni, ma dietro le quinte c’era uno squallore che l’ha spinta a prendere una decisione radicale. Luce ha assistito a ragazze costrette a fare sesso estremo per ore senza fine solo per soddisfare i capricci dei registi. Queste esperienze traumatiche hanno portato Luce a decidere di abbandonare il mondo dell’hardcore nel 1999.

La Brutalità del Set e l’Ipocrisia nell’Industria

La pornografia era un mondo oscuro e spietato, dove alcune ragazze dell’Est venivano sfruttate e costrette a compiere atti estremi per soldi e fama. Anche se Luce ha fatto tutto alla luce del sole, ha dovuto affrontare condizioni lavorative opache e un contratto oppressivo. La trasgressione che un tempo poteva sembrare eccitante era diventata un lavoro odioso per l’attrice. L’ipocrisia nell’industria era evidente, e Luce ha deciso di abbandonare tutto per costruire una vita migliore e realizzare il suo desiderio di formare una famiglia.

Il Ricordo di Rocco Siffredi e il Nuovo Inizio

Luce rivela che Rocco Siffredi, il noto protagonista del porno italiano, era violento sul set. Fortunatamente, quei giorni sono ormai un lontano ricordo. Oggi, Luce è una mamma felice a tempo pieno e non ha rimpianti riguardo al passato. Grazie ai soldi guadagnati nel mondo del porno, ha intrapreso una nuova carriera come imprenditrice e ha aperto un centro di estetica e benessere a Ravenna che porta il suo nome, Luce. Questa nuova attività è diventata per lei una vera missione.

Una Donna Trasformata e un Cuore Innamorato

La vita ha cambiato Luce Caponegro profondamente. Oggi è una donna riflessiva e matura, ma quando si innamora, perde la lucidità. La sua esperienza passata l’ha portata a diventare una persona diversa, ma è grata per ciò che è stata, poiché ha contribuito a renderla ciò che è oggi. Oltre al suo nuovo percorso imprenditoriale, Luce condivide anche il suo amore per la famiglia, in particolare per suo figlio Kangi, che presto la renderà nonna.

Luce Caponegro, conosciuta come Selen, ha affrontato il passato con coraggio, rivelando le brutture del mondo della pornografia e il suo desiderio di un nuovo inizio. Oggi, è una donna trasformata, felice di essere una mamma a tempo pieno e un’imprenditrice di successo. Con la sua nuova attività a Ravenna, ha trovato un significato nella vita e ha fatto pace con il suo passato. L’esperienza di Luce ci insegna che è possibile affrontare le sfide della vita e costruire una nuova realtà, trasformando il dolore in opportunità di crescita e cambiamento.