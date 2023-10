Ecco le indiscrezioni dopo i fuorionda di Striscia e cosa si prospetta per il conduttore

Le voci circolano riguardo a una possibile sospensione di Andrea Giambruno da Mediaset in seguito agli imbarazzanti fuorionda trasmessi da “Striscia la notizia”. Tuttavia, al momento, queste indiscrezioni non sono state confermate da fonti ufficiali all’interno dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. È importante notare che le procedure in casi come questi sono spesso lunghe e complesse, coinvolgendo la contestazione formale delle violazioni del codice etico aziendale e il possibile coinvolgimento degli organi sindacali.

La posizione di Andrea Giambruno, noto per essere stato il compagno della premier Giorgia Meloni, è attualmente incerta. A seguito dei commenti sessisti, battute inopportune e allusioni, la sua permanenza in Mediaset sembra traballare. Oggi, il giornalista non sarà alla conduzione del programma “Diario del Giorno” su Rete 4, e secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa LaPresse, la sua assenza è prevista anche per l’intera prossima settimana. Questa mossa potrebbe essere un tentativo di guadagnare tempo per valutare la situazione senza ulteriori esposizioni televisive.

La Fine della Relazione tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni

La recente tempesta mediatica ha portato alla fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni. La presidente di Fratelli d’Italia ha annunciato la rottura attraverso un post sui social media, ringraziando Giambruno per il tempo trascorso insieme e per la loro figlia Ginevra. La loro separazione è stata caratterizzata da dichiarazioni di difesa da parte di entrambi e da un commento insolito da parte di Antonio Ricci, il papà di “Striscia la notizia”, che ha espresso il suo punto di vista sulla situazione.

In sintesi, al momento, la sospensione di Andrea Giambruno da Mediaset rimane una voce di corridoio non confermata ufficialmente, mentre la fine della sua relazione con Giorgia Meloni è stata annunciata in modo aperto e discusso in vari modi. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi in futuro.