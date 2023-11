Elena D’Amario vs la maestra Celentano: chi ha avuto la meglio?

Amici: la lite tra Elena D’Amario e la maestra Celentano

Durante la puntata di Amici, è scoppiata una lite tra la ballerina professionista Elena D’Amario e la maestra Alessandra Celentano. La discussione è avvenuta subito dopo l’esibizione di Nicholas ed Elena sulla musica di “If the world was ending”.

La polemica

Dopo l’esibizione, Maria De Filippi ha chiesto a Celentano se le era piaciuta la coreografia. La maestra ha risposto in modo negativo, dicendo di non aver capito cosa si dovesse dedurre dalla performance. Ha poi continuato a criticare la coppia di ballerini, sostenendo che aveva visto solo abbracci e baci, senza alcuna tecnica.

Elena D’Amario è intervenuta per difendere Nicholas e la loro esibizione. La ballerina ha accusato Celentano di avere un atteggiamento denigratorio nei confronti degli allievi e di essere l’avvocato delle cause perse. In risposta, Celentano ha attaccato D’Amario, dicendo che era l’avvocato delle stesse cause perse.





La situazione si fa tesa

La discussione tra le due donne è diventata sempre più accesa, con scambi di accuse e insulti reciproci. Elena D’Amario ha accusato Celentano di avere un atteggiamento sminuente nei confronti degli allievi, mentre la maestra ha attaccato la ballerina professionista, dicendo che era l’avvocato delle cause perse.

Maria De Filippi ha cercato di calmare gli animi, ma senza successo. Alla fine, Elena D’Amario è uscita dallo studio, mentre Alessandra Celentano è rimasta a discutere con gli altri professori.

La lite tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano è stata uno dei momenti più tesi della puntata di Amici. Le due donne hanno avuto uno scontro acceso, con scambi di accuse e insulti reciproci. Alla fine, la situazione è stata risolta solo quando Elena D’Amario ha deciso di abbandonare lo studio.