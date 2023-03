Enrico Mentana e Francesca Fagnani, Bice e Nina la loro vita

Ha ottenuto il 4,5% di share nella prima serata. Belve, trasmesso su Rai 2, ha continuato a conquistare il pubblico anche nella nuova fascia oraria. Il merito è tutto di Francesca Fagnani, che ha ideato e condotto questo programma di interviste pungenti.

Debuttò nel 2018 su NOVE e nel 2021 approdò sulla Tv di Stato, in seconda serata. Belve, divenuto un fenomeno social, è approdato in prima serata grazie all’entusiasmo online. Anche in prima serata, Fagnani conserva il coraggio di essere una belva, cioè di fare domande scomode. La sua forza? La determinazione in ogni incontro ironico e graffiante, mai senza il suo tocco pungente. “La mia ‘belvitudine’ non è aggressività.

Il mio obiettivo è raccontare il personaggio intervistato, solitamente già noto, attraverso sfumature inedite. Attraverso episodi della sua vita che non si conoscevano, o attraverso tratti caratteriali”. Sempre con eleganza: “Solo quando avverto che mi trovo di fronte a una fragilità reale mi fermo. È capitato. Non sempre c’è bisogno di affondare”. È un momento d’oro quello che vive la giornalista romana: già prima di scendere le scale del Teatro Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo era stata celebrata da una parodia firmata Fiorello. Lo showman, nei panni di Franco Fagnano detto “belvo”, da qualche settimana all’interno di Viva Rai2! fa una riuscita “imitazione” del suo programma di interviste.

E si è prestato anche a realizzare lo spot che annunciava il passaggio di Belve dalla seconda alla prima serata. È un momento d’oro anche nel suo privato. Il 2023 è l’anno in cui festeggia dieci anni d’amore con il suo Enrico Mentana. Lei non ama parlare troppo del loro rapporto: facendo lo stesso mestiere è inevitabile che qualcuno possa pensare che lui l’abbia aiutata a farsi strada in Tv. A una giornalista del quotidiano Il Messaggero che glielo chiedeva direttamente, lei altrettanto direttamente rispondeva: “Trovo insopportabile la domanda, è un modo di insinuare il dubbio in chi legge.

Mi pare scorretta: non sono arrivata a fare il programma a vent’anni. Se mi fa questa domanda, e conosce la mia storia, è maliziosa. Se non la conosce, mi dispiace”. La sua storia giornalistica parte dagli Stati Uniti: dopo la laurea in Lettere con dottorato in filologia dantesca, nel 2001 inizia a lavorare in Rai, nella sede di New York. Tornata a Roma, lavora prima con Giovanni Minoli e poi con Michele Santoro. L’impegno da protagonista in Tv è arrivato dopo anni di fatiche. Da giornalista non si è mai sottratta alle inchieste più scottanti. Eppure oggi deve fare i conti con chi la chiama “Lady Mentana”. “La trovo una definizione anacronistica.

Le persone vanno valutate per la loro personalità e per il loro lavoro, non per il compagno che si frequenta”. Del resto, lei non ha mai pubblicizzato il loro sentimento: “Non cerco quel tipo di visibilità e non la voglio. Non si troverà mai un servizio fotografico posato di me e Enrico” diceva già due anni fa a Novella 2000. E, se proprio deve parlare di sentimenti, lo fa per dire chi comanda a casa loro. “Nina e Bice, le nostre due cagnoline, esemplari di Cavalier King.

Dettano la scaletta della giornata. E viviamo in funzione dell’amore che ci chiedono”. Non è difficile incontrare il direttore del Tg La 7 mentre passeggia sotto casa con le due al guinzaglio. Nina e Bice sono protagoniste di molti scatti postati sui rispettivi profili Instagram. E chi si aspettava che lui postasse almeno un’immagine di lei sul palco del Festival, per farle sentire la sua vicinanza, è stato smentito dai fatti.

Di sicuro l’ha seguita e apprezzata, in particolare nel momento del suo monologo, il più incisivo tra tutti quelli recitati all’Ariston quest’anno. E di sicuro la segue quando va in onda Belve, anche se la prossima settimana non potrà. Il programma della Fagnani, infatti, va in onda di martedì martedì 7 febbraio è in scena lo spettacolo Ebreo, di e con David Parenzo, voce de La Zanzara su Radio 24 e volto de La 7.

Il giornalista che si divide tra studi radiofonici e televisivi salirà sul palco del Teatro Parioli di Roma dove porterà in scena un monologo che mira a sfatare luoghi comuni, false credenze e pregiudizi sull’essere ebrei, raccontando una religione e al tempo stesso una comunità. “Uno spettacolo pazzesco, c’è anche Enrico Mentana che fa Dio” ha anticipato. Francesca non può esserci, ma in privato, come ha sempre fatto, non gli fa mancare il suo sostegno. Come fa lui per lei, sempre al riparo dal gossip.